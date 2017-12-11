DHA'nın haberine göre; bugün, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada borudan sızan gazdan etkilenen işçiler rahatsızlandı. Gazdan etkilenen işçilerden 2'si Ferizli Devlet Hastanesi'ne, 4'ü ise Adapazarı'nda bulunan hastanelere kaldırıldı. 6 işçi hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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