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Brezilyalı model Izabel Goulart, İngiliz şarkıcı Tallia Storm ve İngiliz model Kimberley Garner, Naked Heart Vakfı tarafından düzenlenen Fabulous (Olağanüstü) Yardım Gecesi'nde göz kamaştırdı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İngiltere'nin başkenti Londra’da devam eden moda haftası çerçevesinde düzenlenen yardım gecelerinden biri olan "Fabulous" balosunda, Garner parıltılı ve göğüs dekolteli elbisesiyle iddialı fiziğini tamamladı. Mini ve askılı bir elbise tercih eden Goulart ise objektiflerin takibinden kurtulamadı.