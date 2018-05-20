FAC Team für Wien - Blau-Weiss Linz maçı öncesi rakamlar

Avusturya 1.Lig maçında FAC Team für Wien ile Blau-Weiss Linz, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:30. Maç öncesi FAC Team für Wien 24 puanla 10. sırada, Blau-Weiss Linz 25 puanla 9. sırada bulunuyor. FAC Team für Wien son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Blau-Weiss Linz, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 463 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FAC Team für Wien kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Blau-Weiss Linz sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

FAC Team für Wien önceki hafta FC Wacker Innsbruck mücadelesinde 3-0 yenildi.

Blau-Weiss Linz, Wattens karşılaşmaında 0-2 yenildi.

FAC Team für Wien, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. FAC Team für Wien, kendi sahasında 15 gol attı, 32 gol yedi.

Blau-Weiss Linz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Blau-Weiss Linz, 15 gol atarken 34 gol yedi.