FAC Team für Wien - USK Anif maçı istatistikleri

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. FAC Team für Wien, 11 Mayıs 2018 Cuma günü USK Anif takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. 20 puanlı FAC Team für Wien 10. sırada bulunuyor, USK Anif 52 puana sahip ve 5. sırada. FAC Team für Wien, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. USK Anif, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 111 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FAC Team für Wien kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.60, USK Anif sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

FAC Team für Wien son haftadaki FC Wacker Innsbruck müsabasında 3-0 yenildi.

USK Anif ise FC Wiener Neustadt karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

FAC Team für Wien, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. FAC Team für Wien, kendi sahasında 12 gol attı, 30 gol yedi.

USK Anif, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda USK Anif 27 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.