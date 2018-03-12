SSIM360 ve 360QVM olarak adlandırılan yeni standartlar, 360 derecelik görüş açısına sahip içeriklerin döngüsel yapılarında ve görüş açılarında yaşanan sorunlar gözetilerek geliştirildi.

SSIM360 kodlamanın ve oynatma bileşenlerinin kalitesini artırırken, 360QVM ise yayın seanslarının genel kalitesini artırıyor.

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Facebook VR (sanal gerçeklik) ekibinden araştırmacı Shannon Chen, yeni 360 derece standartların neden geliştirildiğini ve neden tüm endüstri tarafından benimsenmesi gerektiğini düşündüklerini şöyle açıkladı:

“Her yeni teknolojiyle birlikte, kapsayıcı deneyimin kalitesinin bir önceki yaklaşıma kıyasla çözünürlük, bit oranı ve yapısal benzerlik gibi konularda iyileştirilmesi önemli. Ancak ne yazık ki 360 içerikler için büyük ölçüde kabul görmüş bir kalite standardı bulunmuyor.”