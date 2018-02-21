Facebook, bugünden başlayarak sosyal ağında 3B grafiklerin paylaşımına izin verdi.

Dünyanın en büyük sosyal ağı, kullanıcılarının artık metin, fotoğraf ve videoların yanı sıra 3B nesne ve sahneleri de paylaşmalarını sağlıyor.

Endüstri standardına dönüşen glTF 2.0 formatıyla kaydedilen 3B grafikler, tarayıcıda açık olan Facebook sekmesine sürüklenip bırakılarak paylaşılabiliyor.

Facebook ayrıca 3B grafiklerin oluşturulduğunu yazılımların tek bir tuşla sosyal ağda paylaşım yapabilmesi için araçlar geliştirdiğini duyurdu.

Sosyal ağdan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar Xperia XZ1 telefonlarad bulunan Sony 3D Creator uygulaması, Oculus Medium web galerisi ve Google Poly ve 3B modelleme yazılımı Modo’dan doğrudan Facebook için hazır çıktılar alabiliyor.

Facebook’u bilgisayarlarından ve mobil cihazlarından kullananlar, 3B nesneleri bugünden itibaren görebilecekler. Facebook’un sosyal VR uygulaması Spaces’i kullananlar ise bu nesnelerle etkileşime geçebilecek.

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