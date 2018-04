Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in ABD Senatosu’nda terletilmesinin ardından, şirketin CTO’su Mike Schroepfer ise Birleşik Krallık Parlamentosu’nda ifade verdi. Schroepfer’in ifadesinde, ABD’li senatörlerin skandalla ilgili atladığı bazı yeni soru işaretleri aydınlatıldı.

Facebook’un teknolojiden sorumlu tepe yöneticisi Schroepfer, 87 milyon kullanıcı verisini ABD ve İngiltere’deki seçimleri manipüle etmekle suçlanan Cambridge Analytica şirketine satan This is Your Digital Life uygulamasının kullanım şartlarını okumadan onaylandığını itiraf etti.

FACEBOOK, KULLANICILARI ENDİŞELENDİREN SORULARI YANITLADI

Facebook’un 2014 yılında uygulamaların kullanıcılara sundukları şartları ve istedikler izinleri kontrol etmek için otomatik bir sistem kullandığını söyleyen Schroepfer, “Tüm kullanım şartlarını okumadık” dedi.

Schroepfer'in ifade verdiği sırada birkaç protestocu parlamento önünde gösteri düzenledi ve Facebook'un üzerinde çalışması gereken konulara dikkat çekti.

Cambridge Üniversitesi psikoloji araştırmacılarından Aleksandr Kogan, Global Science Research isimli şirketiyle oluşturduğu anket uygulaması üzerinden milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini toplamış ve daha sonra bunu politik analitik şirketi Cambridge Analytica’ya satmıştı.

Schroepfer Cambridge Analytica skandalını öğrendikten sonra Birleşik Krallık veri koruma kurumu Bilgi Komisyonu Ofisi’ni bilgilendirmediklerini kabul etti ve konunun çözüldüğünü sandıklarını belirtti. Schroepfer ayrıca Facebook’un kullanıcıları da konuyla ilgili bilgilendirmemesinin bir hata olduğunu kabul ederek, Zuckerberg’in söylemlerini destekledi.

Facebook, 2015 yılından bu yana bildiği Cambridge Analytica skandalıyla ilgili kullanıcıları 9 Nisan 2018’den itibaren bilgilendirmeye başladı.

