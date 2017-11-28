Facebook anket özelliğinde büyük güvenlik açığı!

2 milyar kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atan bir açığı geç olmadan fark etti.

Webtekno’nun haberine göre, İranlı bir yazılım uzmanı tarafından keşfedilen açık, diğer kullanıcıların fotoğraflarının fark edilmeden silinmesini mümkün kılıyordu.

Facebook’un anket özelliğinden kaynaklanan güvenlik açığı, yeni bir anket oluşturan herkes tarafından sömürülebiliyordu. Anket oluştururken Facebook sunucularına gönderilen görsel kimliği veya GIF ile sosyal ağdaki herhangi bir fotoğrafın görsel kimliğinin değiştirilebildiği ortaya çıktı.

Güvenlik açığını fark eden güvenlik uzmanı Puya Darabi, ankette yer alan görsel silindiğinde, aynı görsel kimliğine sahip başka kullanıcılara ait fotoğrafların da silindiğini belirtiyor.

Güvenlik açığını Facebook’a bildiren ve karşılığında 10.000 dolar ödül kazanan Darabi, daha önce sosyal ağa bildirdiği diğer açıklardan 15.000 dolar ve 7.500 dolar ödüller kazanmıştı.

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