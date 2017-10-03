Facebook, Apple Face ID benzeri bir yüz tanıma sistemini test ediyor

Facebook'un test ettiği özellik, Apple'ınkine oldukça benzer. Sosyal medya araştırmacısı Devesh Logendran'ın gazetecilere gönderdiği test görüntüleri, yeni özelliğin test görüntülerini ortaya çıkardı.

Daha sonra TechCrunch'a bir açıklama göndererek yüz tanıma sistemi üzerinde çalıştığını doğrulayan şirket, açıklamasında "Hesap geri alma sürecinde hesap sahipliğini doğrulamak için hızlı ve basit bir özellik test ediyoruz" ibaresine yer verildi.

Bu isteğe bağlı kullanılabilen özellik, hâlihazırda Facebook'a giriş yapılmış cihazlarda kullanılabilecek. SMS ile gerçekleştirilen iki adımlı kimlik doğrulamaya alternatif olacak.

DAHA ÖNCE DE FARKLI YOLLAR DENEDİ

Facebook, daha önce de hesap doğrulamada farklı yollar kullanmıştı. Örneğin, bazı durumlarda kilitlenmiş hesapları açmak için kişinin arkadaşlarının fotoğraflarını göstererek kim olduklarını bilmelerini şart koşuyordu.

Şirket, daha önce yüz tanımayı fotoğraflarda da kullanmış, ancak özellikle ilk başta büyük tepki almıştı.

APPLE ÖZEL SİSTEM KULLANIYOR, FACEBOOK NE YAPACAK?

Apple'ın kullandığı sistemin çeşitli parçaları özel olarak bir araya getirme sonucunda çalıştığı düşünülürse, Facebook'un bunu her sistemde nasıl gerçekleştirebileceği soru işareti.

Apple Face ID, kızılötesi (infrared) kamera, ortam ışığı algılayıcı ve kamera birleşiminden oluşuyor. Standart bir web kameraya sahip bir dizüstü bilgisayar ya da herhangi bir telefonun ön kamerasıyla bu sistemin nasıl kullanılabileceği konusunda Facebook henüz bilgi vermiyor. Standart cihazlarla kullanıldığında, bu sistemin aldatılıp aldatılamayacağı da soru işaretleri arasında.

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