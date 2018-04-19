Facebook bir süredir yaşadığı skandallar silsilesinin ardından yavaş yavaş kişisel verilerin korunması konusunda önemli adımlar atıyordu. Ancak sosyal medya devi tarafından Reuters'a yapılan açıklama, bu iyi niyet çizgisini bir bakıma sekteye uğrattı.

Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Genel Veri Koruma Yasası (GDPR) Facebook içinde önemli derecede kısıtlamalar içeriyor. Kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda Facebook'a yeni sorumluluklar yükleyen bu yasa sadece Avrupa Birliği vatandaşları için söz konusu olacak.

Reuters'a yapılan açıklamada da altının çizildiği üzere, Facebook bu uygulamayı genişletmeyi herhangi bir şekilde düşünmüyor. Yani Facebook'u Asya, Afrika, Avustralya ve Latin Amerika'dan giriş yaparak kullanan yaklaşık 1,5 milyar insan, Avrupa Birliği vatandaşlarıyla aynı derecede korunmayacak.

Bu durumdan memnun olmayan kullanıcılar içinse tek bir çözüm var, Facebook'u kullanmamak.