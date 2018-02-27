Daha fazla insanın internet bağlantısına ulaşması için Internet.org projesi kapsamında çalışmalar gerçekleştiren Facebook, Mobil Dünya Kongresi’nde bu doğrultuda başlattığı yeni projelerini tanıttı.

Facebook daha önce kırsal alanlara internet göndermeye odaklanırken, başlattığı Terragraph isimli yeni proje, kalabalık şehirlere hızlı internet bağlantısı getirmeyi amaçlıyor. Çok düğümlü bir kablosuz veri taşıma sistemi olan Terragraph için az gelişmiş bölgeler hedeflenerek geliştirilen düşük güçlü üs istasyonu OpenCellular ile ortaklık yapılacak.

FACEBOOK’TAKİ BÜYÜK DEĞİŞİM ONLARI VURDU!

Milimetre dalga teknolojisine dayanan Terragraph’ın ilk olarak Avrupa şehirlerinde uygulanması planlanıyor. Deutsche Telekom, teknolojiyi Avrupa genelinde uygulamayı düşünürken, Macaristan’ın en büyük telekom şirketi Magyar ise bugün Budapeşte’de denemelere başladığını duyurdu. Öte yandan Telenor şirketiyle Kuala Lumpur’da bir üretim saha deneyi yürütülmesi planlanıyor.

Birkaç yıl önce Facebook ve iş ortakları tarafından başlatılan Telecom Infra Projesi (TIP) de gelişme kaydediyor. Şirketlerin ağ yapılanmasındaki yenilenmeyi hızlandıracak ve daha fazla insanın internete bağlanmasını sağlayabilecek teknolojiler geliştirmek için bir araya gelen şirketlerin sayısı 500’ü aştı.

Facebook son olarak, Telefonica ile birlikte Peru’nun kırsal alanlarındaki ve yağmur ormanlarındaki on binlerce insana yüksek hızlı mobil internet ulaştırma hedefinin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu.