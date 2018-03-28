Facebook gizlilik araçlarını bulmayı kolaylaştrıyor

Açıklamada, "Gizlilik ayarlarını ve diğer önemli araçları bulmanın çok zor olduğunu ve insanları bilgi sahibi yapmak için daha fazlasını yapmamız gerektiğini net bir biçimde anladık. Bu yüzden Mark Zuckerberg'in geçen hafta yaptığı ve platformun kötüye kullanımı ile ilgili önlemler almak, politikalarımızı güçlendirmek ve insanların uygulamaların verilerini kullanmasını geri almayı kolaylaştırmak konularına odaklanan duyuruya ek olarak önümüzdeki haftalarda, insanların gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak için ek adımlar atıyoruz. Bu güncellemelerin çoğu zaten yapım aşamasındaydı, ancak geçtiğimiz birkaç günde yaşanan olaylar bunların öneminin altını bir kez daha çizdi." denildi.
Mobil cihazlardaki ayarlar menüsünün kullanıcıların aradıkları şeyleri daha kolay bulmasını sağlayacak şekilde baştan sona yeniden tasarlandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"20 farklı ekrana yayılmış ayarlar yerine artık bunların hepsi tek bir yerden erişilebilir hale geldi. Buna ek olarak, hangi bilgilerin uygulamalarla paylaşılıp paylaşılamayacağının net olarak anlaşılabilmesi için, güncel olmayan ayarları da temizledik.
Yeni Gizlilik Kısayolları menüsü oluşturduk. Gizlilik Kısayolları, kontrollerin nasıl çalıştığını daha açık şekilde anlatan ve sadece birkaç dokunuşla verilerinizi kontrol edebileceğiniz yeni bir menü. Artık bu deneyim daha görsel, net ve kolay bulunabilir hale geldi. Bu menüden:
- Hesabınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz: Hesabınıza iki faktörlü doğrulama gibi daha fazla koruma katmanı ekleyebilirsiniz. Eğer bu özelliği etkin hale getirirseniz ve biri tanımadığınız bir cihazdan hesabınıza erişmeye çalışırsa, sizden bu kişinin siz olduğunu teyit etmeniz istenir.
- Kişisel bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz: Ne paylaştığınıza bakabilir ve isterseniz silebilirsiniz. Buna paylaştığınız ya da ifade bıraktığınız içerikler, gönderdiğiniz arkadaşlık istekleri ve Facebook’ta yaptığınız aramalar da dâhildir.
- Paylaşımlarınızı ve kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğünü yönetebilirsiniz: Facebook’ta paylaştıklarınızın sahibi sizsiniz ve paylaşımlarınızı ya da kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğü gibi konuları kolaylıkla yönetebilirsiniz."
İSTENMEYENLERİ SİLME ÖZELLİĞİ
"Bazı insanlar geçmişte paylaştıkları şeyleri silmek isterken, bazıları da sadece Facebook’un elindeki bilgileri merak ediyorlar." denilen açıklamada, "Bu yüzden insanların gönderileri, tepkileri, yorumları ve aradıkları şeyler gibi tüm bilgilerine güvenle ulaşarak onları yönetebilecekleri Bilgilerinize Erişin aracını kullanıma sunuyoruz. Artık bunu kullanarak Facebook’ta olmasını istemediğiniz her şeyi zaman tünelinizden ya da profilinizden silebilirsiniz.
Bunlara ek olarak Facebook’la paylaştığınız verileri indirmenizi de kolaylaştırıyoruz – sonuçta onlar, sizin verileriniz. Güvenli bir kopya indirebilir, ve hatta o kopyayı başka bir servise taşıyabilirsiniz. Buna yüklediğiniz fotoğraflarınız, hesabınıza eklediğiniz kişiler, zaman tünelinizdeki gönderiler ve daha fazlası dâhildir." ifadeleri kullanıldı.
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