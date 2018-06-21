Sosyal medya devi Facebook, yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu. Artık grup yöneticileri, kullanıcılardan 3.99 dolar ve 29.99 dolar arasında bir üyelik ücreti talep edebilecekler. Yani belli bir grubun içeriğinden yararlanmak isteyenler, bunun için aylık ücret ödemek zorunda kalacak ve Facebook ise bu ücretten pay alarak gelir elde edecek.

Abonelik sisteminin test sürecinde ebeveyn, yemek yapma ve ev temizliği ile ilgili olan gruplar yer alıyor. Facebook’un açıklamasına göre yeni özellikle birlikte grupların gelişmesi için zamanlarının çoğunu harcayan yöneticiler aynı zamanda bu işten gelir elde edebilecek. Böylece daha kaliteli içerikler üretilecek ve paylaşılacak.

Şimdilik bu özellik hala deneme aşamasında olduğu için kullanıcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Eğer belirli gruplardaki test aşaması başarılı olursa ve finansal olarak bir fark yaratırsa, devamlı zaman geçirdiğiniz Facebook gruplarında takılmaya devam edebilmek için 150 TL’ye yakın bir ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz.