Yalan haberlerin yayılmasına hizmet ettiği gerekçesiyle eleştirilen Facebook, günlük video haber bültenleri yayımlamak için harekete geçti. Hem geleneksel hem de dijital haber yayıncılarıyla iş birliğine giden sosyal ağ, geliştirdiği haber özelliklerini yayıncılara test ettiriyor.

Facebook düzenli haber bültenlerini bu yaz Watch programına dahil edecek ve gelen geri dönüşler doğrultusunda iyileştirmeler yapacak.

Konuyla ilgili Axios’a konuşan Facebook’un haber iş birliklerinden sorumlu direktörü Campbell Brown, “Zamanlı haber videoları Facebook Watch stratejimizin en yeni adımını oluşturuyor. Kaliteli haberlere verdiğimiz destek çerçevesinde, yayıncılarla bir araya gelerek sosyal medyada başarılı olarak bir haber programı formatı geliştirmeyi planlıyoruz.”

FACEBOOK ‘SON DAKİKA’ YAPACAK!

Facebook, video platformu Watch’u geçtiğimiz yılın ağustos ayında kullanıma sunmuş ve diğer video servisleriyle doğrudan rekabete girmişti. Sosyal ağ 2016 yılından beri Video sekmesine sahipti ancak burada daha çok aile ve arkadaşlardan gelen videoları kullanıcılara sunuyordu.

Watch Facebook’a özel üretilen içeriklerin sunulduğu bir platform olması açısından önem taşıyor. YouTube ve Snap gibi rakipler de kendi orijinal içeriklerini üretirken; Facebook Watch son dakika haberlerini hedefleyerek rekabete yeni bir kulvar kazandıracak.