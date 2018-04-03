Facebook’un kendileri hakkında hangi bilgileri kaydettiğini merak eden kullanıcılar, sosyal ağ verilerini indirmeye ve kötü sürprizler yaşamaya başladı. Daha önce telefonlardaki konuşma ve mesajlaşma kayıtlarını tuttuğu ortaya çıkan sosyal ağın, ayrıca paylaşılmayan kamera görüntülerini de kayıt altına aldığı fark edildi.

Bir kullanıcı, indirdiği Facebook verilerinde rastladığı “takes” isimli klasörde web kamerasıyla çektiği ancak sonrasında paylaşmaktan vazgeçerek iptal ettiği videoların kayıtlı durduğunu gördü.

Facebook’un konuşma ve mesajlaşma kayıtlarını tutması, kullanıcıların sosyal ağa kişilerine erişim vermesiyle gerçekleşirken, söz konusu web cam kayıtlarının Facebook sisteminde ortaya çıkan teknik bir sorundan ötürü meydana geldiği açıklandı.

Kamera kayıtlarını ortaya çıkaran The New York Magazine isimli dergiye konuşan Facebook sözcüsü, “Videoların silinmesini engelleyen bir hataya rastladık. Hatayı gideriyor ve videoları siliyoruz. Kullanıcılarımızdan özür dileriz.” dedi.

FACEBOOK SİZİN BİLGİLERİNİZİ DE SATMASIN! NASIL KORUNACAKSINIZ?