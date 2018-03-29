Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, platformunda reklam veren şirketlerin Experian ve Acxiom gibi veri toplayıcı şirketlerden satın aldıkları kullanıcı verileriyle hedefli reklamlar oluşturmasını engelleyeceğini duyurdu.

Partner Categories adı verilen hedefli reklam türü, şirketlerin Facebook kullanıcılarının internetteki aktivitelerine dair verileri satın alarak, onlar ışığında pazarlama kampanyaları geliştirmesini sağlıyordu.

FACEBOOK’UN PATRONU İFADE VERECEK!

Bu hamle, Cambridge Analytica veri skandalı sonrasında Facebook’un benimsemeye başladığı daha temkinli veri gizliliği politikasının bir çıktısı olarak dikkat çekiyor.

Şirketler, Experian ve Acxiom gibi veri toplayıcı firmalardan kullanıcıların internet geçmişleri, e-posta adresleri gibi değerli verileri satın alarak Facebook’ta en doğru hedef kitleye reklamlar gösterebiliyordu.

Facebook resmi blog’undan yapılan duyuruda, söz konusu bu reklam yaklaşımının bir endüstri standardı olduğu ancak önümüzdeki 6 ay içerisinde tamamen sona erdirilerek Facebook kullanıcılarının gizliliklerinin korunmasının sağlanacağı belirtildi.

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