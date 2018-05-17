Facebook Hikayeleri’ne büyük bir güncelleme geldi. Dünyanın en büyük sosyal ağı, yeni özelliklerin daha çok kullanıcıya hikayelere çekeceğini umuyor.

Özelliklerden ilki olan ‘kaydedilmiş klipler’, insanların Facebook Camera ile çektikleri videoları hesaplarında saklamalarını ve daha sonra isterlerse hikaye olarak da paylaşabilmelerine olanak tanıyor.

MİLYONLARCA HESAP VE İÇERİK FACEBOOK'TAN KALDIRILDI

Kaydedilen klipler Facebook Hikayesi formatında hesabınıza özel şekilde de kaydedilebiliyor. Facebook kullanıcıları artık hikayelerinde sesler de paylaşabilecek.

Facebook, söz konusu yeni özellikleri tüm dünyadaki kullanıcılarına sunmadan önce ilk başta Hindistan’da test edecek.

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