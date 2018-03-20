Facebook hisseleri 'siyasi amaçlı veri satışı' iddiası sonrası düştü

- AFP

Facebook kullanıcılarının verilerinin ABD'de son başkanlık seçimi öncesi özel bir şirket tarafından Donald Trump lehine kullanıldığı iddia edildi. Şirketin hisseleri güne yüzde 6'dan fazla düşüşle başladı.

Facebook, Donald Trump'ın kampanyası için çalışan Cambridge Analytica (Cambridge Üniversitesi ile herhangi bir alakası bulunmuyor) adlı şirketin, 50 milyon kullanıcısının bilgilerini seçim kampanyası sırasında kullandığı iddialarını incelediğini açıkladı.

Sosyal medya devi, politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle bu şirketle çalışmaya son verdi.

İki şirket de bu iddiaları reddediyor.

Cambridge Analytica yetkilileri, Facebook kullanıcılarının verilerini kullanmadıklarını ve bulundurmadıklarını söylüyor. Şirket, seçim döneminde Trump kampanyasına ABD seçmenleriyle ilgili veriler sunuyordu.

ABD Massachusetts Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Topladığı verileri şirkete satmakla suçlanan profesör

İddialar, şirketin eski bir çalışanının İngiliz Pazar gazetesi Observer'a Cambridge Analytica'nın faaliyetlerini anlatması üzerine ortaya çıkmıştı.

İddiaların temelinde Cambridge Üniversitesi Profesörü Aleksandr Kogan'ın 2013 yılında üniversite dışında özel olarak thisisyourdigitallife (busenindijitalhayatın) adlı bir kişilik testi uygulaması geliştirmesi ve bu uygulamanın kullanıcıların yanı sıra kullanıcıların arkadaşlarının da profillerine erişmesi ve bu verilerin Facebook kurallarına aykırı bir şekilde Cambridge Analytica'ya satılması var.

ABD'de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler Facebook'un kurucusu ve yöneticisi Mark Zuckerberg'i ifade vermeye davet etti.

Bir Facebook sözcüsü ise veri kullanımının bir veri sızıntısı veya hackleme sonucu gerçekleşmediğini, kullanıcıların kendi verilerini rıza vererek sunduğunu belirtti.

İngiltere Parlamentosu Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins, Cambridge Analytica yöneticisi Alexander Nix'in geçen ay Avam Kamarası'nda kendilerine verdiği bilgilerin yanlış yönlendirici açıkladı.

Şirket yönetimi ise Nix'in verdiği bilgilerin doğru olduğunu belirtti. Collins, Nix'in belli sorulara cevap vermekten kaçındığını vurguladı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de Avrupa Birliği vatandaşlarının verilerinin hukuka aykırı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda kapsamlı bir araştırma sözü verdi.

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