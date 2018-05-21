Cambridge Analytica skandalı sonrasında platformunu yeniden yapılandırmaya başlayan Facebook, 2018’in ilk çeyreğinde yarım milyar sahte hesabı platformdan yasakladı. Sosyal ağ tarafından yayınlanan raporda ayrıca geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 694 milyon sahte hesabın silindiği açıkladı.

Facebook, ilk çeyrekte platformunda yayınlanan 836 milyon adet istenmeyen paylaşıma, 2,5 milyon nefret söylemine, 1,9 milyon terör propagandasına, 21 milyon pornografik içeriğe ve 3,4 milyon şiddet içerikli paylaşıma müdahale ettiğini duyurdu.

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Rapora göre, Facebook standartlarına uymayan içerikleri bulmak için ağırlıklı olarak yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Silinen sahte hesapların yüzde 98,5’i yapay zeka tarafından saptanırken, istenmeyen içeriklerin neredeyse hepsi yine bu algoritmalar sayesinde bulundu.

Facebook’tan Guy Rosen, “Teknoloji her şeyi çözmeyecek ama yine de ilerleme kaydetmeye devam edeceğiz.” dedi.

Sosyal ağ geçtiğimiz haftanın sonunda 200 uygulamayı askıya alarak kullanıcı verilerini uygunsuz şekilde kullanıp kullanmadıklarını incelemeye başlamıştı.

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