Facebook’un bugüne kadar kapalı test sürecinde tuttuğu ve yalnızca 200 oyunun geliştirilmesinde kullanılan Instant Games teknolojisi geliştiricilerin kullanımına açıldı.

Facebook’un mobil ve web sürümlerindeki Messenger ve Haber Akışı’nda oynanabilen oyunlar yazılmasını mümkün kılan Instant Games platformu, geliştiricilere HTML5 tabanlı web oyunları geliştirme şansı veriyor.

Geliştiriciler ayrıca Instant Games ile geliştirdikleri oyunlar için Facebook’ta reklam verebiliyor.

Sosyal ağ, geliştiricilere Instant Games platformuyla kullanılabilecek birçok oyun motoru önerisinde bulunuyor.