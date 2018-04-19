Teknoloji şirketlerinin kendi donanımlarını geliştirme ve Intel ile Qualcomm gibi işlemci üreticilerine daha az bağımlı olma trendine Facebook da katıldı.

Sosyal medya şirketi, yarı iletken tasarlayacak ve üretecek yeni bir ekip için ilk iş ilanı açtı. Şirketin iş sayfasında açılan yeni bir ilanda, “uçtan uca SoC/ASIC, aygıt yazılımı ve sürücü geliştirme organizasyonu” oluşturacak bir yönetici arandığı belirtiliyor.

Facebook iş ilanında şirketin yarı iletken çalışmalarının erken aşamada olduğuna dikkat çekiyor.

FACEBOOK’U KANUNLAR BİLE DURDURAMIYOR! BU VERİLERİ ZORLA ALACAK...

California merkezli şirket, bu hamlesiyle kendi işlemcilerini üreten diğer teknoloji şirketleri kervanına katılacak. Apple 2010 yılında kendi işlemcilerini üretmeye başladı ve günümüzde birçok cihazında bu yarı iletkenleri kullanıyor. Öte yandan Alphabet şirketlerinden Google da kendi yapay zeka işlemcisini üretiyor.

Facebook’un geliştirdiği işlemcileri veri merkezindeki sunucularda ve akıllı hoparlörler ile sanal gerçeklik başlıkları gibi son kullanıcı ürünlerinde kullanması muhtemel.