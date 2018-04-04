Önce Cambridge Analytica veri skandalı, daha sonrasında ise bir yöneticisinin ne pahasına olursa olsun kullanıcı kazanmaları gerektiğini belirten iş yazışmalarının ortaya çıkması, dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook’un yıllar içerisinde inşa ettiği güveni büyük ölçüde sarsmıştı.

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Skandalın ardından kapsamlı bir gizlilik devrimi başlatan Facebook, kullanıcı verilerini silmeyi ve üçüncü taraf uygulamaları engellemeyi kolaylaştıran araçlar yayınlamış, sonrasında ise haber doğrulama araçlarını kullanıcılara sunmuştu.

Facebook tarafından sayısı açıklanmayan bir kullanıcı grubuna sunulan ankette, sosyal ağın dünyaya faydalı olup olmadığı soruldu.

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The Associated Press’in haberine göre, söz konusu anket “Daha iyisini yapmak istiyoruz” başlığıyla kullanıcılara sunuldu.

Daha önce gazeteler tarafından gerçekleştirilen anketler, kullanıcıların Facebook’un demokrasiye zarar verdiği görüşünde olduklarını ortaya çıkarmıştı.

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