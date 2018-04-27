Belgelerdeki infografik, insanların Facebook'ta gizlilik, içerik ve uygulamalarla ilgili bilgilerini nasıl kontrol edebileceklerine odaklanıyor. Ayrıca , reklam hedeflemesi ve iş modeliyle ilgili sıkça sorulan soruların yanıtları da bir araya gelmiş durumda. “Facebook verilerinizi satıyor mu?”, “Eğer Facebook’a para ödemiyorsam, ürün ben miyim?”, “Facebook’un bu kadar veriye neden ihtiyacı var?”, “Facebook mikrofonunuzu herhangi bir zamanda size dinlemek için kullanıyor mu?” gibi önemli sorulara Facebook’un verdiği yanıtları aşağıda görebilirsiniz:

Facebook verilerinizi satıyor mu?

- Facebook verilerinizi satmıyor. Bu, bizim en temel reklam ilkelerimizden bir tanesi.

Facebook verilerinizi şirketler ve reklamverenlerle paylaşıyor mu? Paylaşıyorsa bunu hangi durumlarda yapıyor?

- Şirketlere, insanların reklamlar, sayfalar ve gönderiler gibi içerikleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına yardımcı olmak için kümelenmiş içgörüler sunuyoruz.

Reklamverenler ne tür insanların reklamlarını gördükleri ve reklamlarının performansları gibi kümelenmiş bilgilerin olduğu raporlar alıyorlar; fakat sizi kişisel olarak tanımlayan bilgileri paylaşmıyoruz.

Eğer Facebook’a para ödemiyorsam, ürün ben miyim?

- Hayır. Bizim ürünümüz sosyal medya – yani dünyanın neresinde olursa olsun sizi, önem verdiğiniz insanlarla bağlantıya sokma yetisi. Bu, ücretsiz bir arama motoru, internet sitesi ya da gazete ile aynı şey. Buradaki temel ürün haberleri okumak ya da bilgilere erişmek. Reklamlar da bu deneyimi finanse etmek için varlar.

Eğer reklamverenlere verilerimi satmıyorsanız onlara ne veriyorsunuz?

- Tıpkı televizyonlar, radyo veya gazeteler gibi biz de reklamverenlere Facebook’ta bir alan satıyoruz. Bilgilerinizi satmıyoruz. Bir reklamveren Facebook’ta bir kampanya yürüttüğünde onlarla reklam kampanyalarının performansı ile ilgili raporlar paylaşıyoruz. Örneğin reklamverenlere, reklamlarına erkeklerin kadınlara oranla daha fazla cevap verdiğini veya çoğu insanın reklamlarına telefonlarından tıkladığını söyleyebiliyoruz.

Facebook’un bu kadar veriye neden ihtiyacı var?

- İnsanlar Facebook’u kullandıkça bir gönderiyi beğenme, bir fotoğraf paylaşma ya da profillerini güncelleme gibi bilgi ve içerikler paylaşıyorlar. Bu bilgileri size daha iyi bir hizmet vermek için kullanıyoruz. Örneğin en yakın arkadaşlarınızın fotoğraflarını Haber Kaynağınızın en üstünde gösterebiliyor, en çok ilgilendiğiniz konularla ilgili makaleler veya katılmak isteyebileceğiniz gruplar önerebiliyoruz.

Veriler aynı zamanda daha iyi ve ilgili reklamlar göstermemize de yardımcı oluyor. Ek olarak her gün ürünleri veya amaçlarıyla ilgilenebilecek insanlara ulaşmak için Facebook’a güvenen milyonlarca küçük işletmenin ve kar amacı gütmeyen kuruluşun da dahil olduğu reklamverenlerin, doğru kişilere ulaşmasına da imkân sağlıyor. Veriler, yerel bir kahve dükkânının, bölgede yaşayan müşterilere reklam göstererek büyük rakiplerine rağmen hayatta kalmasını ve büyümesini sağlıyor. Ve bir kar amacı gütmeyen kuruluşun, o amaçla ilgilenen kişilere örneğin diyabet hakkında bir bağış kampanyasına katkıda bulunmaya teşvik etmesine imkân tanıyor.

Verilerimin bana reklam gösterilmesi için kullanılmasını istemiyorsam ne yapmalıyım?

- Reklamların tamamen dışında kalamazsınız; çünkü reklamlar Facebook’u ücretsiz kılıyor. Ancak verilerinizin reklam gösterimleri için nasıl kullanılıp kullanılmayacağını kontrol etmek için farklı seçenekleriniz bulunuyor. Bunların hepsini reklam tercihleri bölümünde bulabilirsiniz.

Bilgilerin bölümündeki “Senin Hakkında” kısmında hangi profil alanlarının reklam hedeflemesi için kullanılmasını istediğine karar verebilirsin. “İlgi alanların” bölümünden kendinizi ilgi alanlarından, “Kategorilerin” bölümünden ise kategorilerden kaldırabilirsiniz. Reklam Ayarları bölümündeki “İnternet sitesini ya da uygulamasını kullandıkların” kısmından, ziyaret ettiğiniz uygulama ve internet sitelerinden veri kullanan reklamları kapatabilirsiniz.

Facebook’un sizinle ilgili hangi verileri bulundurduğunu nasıl görebilirsiniz?

- Reklam tercihleri: Ayarlardaki Reklam Tercihleri bölümünde gördüğünüz reklamları neyin etkilediğini görebilir ve reklam tercihleriniz üzerinde kontrolü ele alabilirsiniz. Burada reklamına tıkladığınız reklamverenler, iletişim bilgilerinize sahip olan reklamverenler, internet sitesini ya da uygulamasını kullandığınız reklamverenler, ziyaret ettiğiniz reklamverenler ve gizlediğiniz reklamverenler gibi bilgileri görebilirsiniz.

Bilgilerinize Erişin: Gönderiler, tepkiler, yorumlar, aradığınız şeyler gibi bilgilere erişmek ve onları yönetmek için güvenli bir yol sunar. Facebook’ta olmasını istemediğiniz bir şeyi zaman tünelinizden ya da profilinizden silmek için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Facebook’ta paylaştığınız verileri indirmenizi de kolaylaştırıyoruz. Güvenli bir kopya indirebilir ve hatta başka bir hizmete taşıyabilirsiniz. Bu yüklediğiniz fotoğrafları, hesabınıza eklediğiniz kişileri, zaman tünelinizdeki gönderileri ve daha fazlasını içerir.

Reklamverenler, reklamlarını görüp görmediğinizi biliyor mu?

- Reklamverenlere hangi tarz kişilerin reklamlarını gördüğü (örneğin 30 yaş üstü şu sayıda kadın reklamınızı gördü) ve reklamlarının performansları (örneğin videonuzu gören her 15 kişiden 10’u videoyu 10 saniyeden fazla izledi) hakkında raporlar sunuyoruz; fakat özellikle bir bireyin reklamlarını görüp görmediği bilgisini paylaşmıyoruz.

Facebook özel mesajlarınızdaki bilgileri sizi reklamlarla hedeflemek için mi kullanıyor?

- Instagram, Messenger ya da WhasApp da dâhil olmak üzere hiçbir ürünümüzde kişiler arasındaki mesajların içerikleri reklam hedeflemesi için kullanılmıyor.

Facebook mikrofonunuzu herhangi bir zamanda size dinlemek için kullanıyor mu?

- Facebook reklamları bilgilendirmek ya da haber kaynağınızda ne gördüğünüzü değiştirmek için mikrofonunuzu kullanmıyor. Biz, insanların yüksek sesle ne konuştuklarına bağlı olarak değil, ilgileri ve profil bilgilerine dayanarak reklamlar gösteriyoruz.

Mikrofonunuza yalnızca eğer uygulamamıza izin verdiyseniz ve ses gerektiren bir özelliği aktif olarak kullanıyorsanız erişiyoruz. Bu, bir video kaydı ya da iki yıl önce sunduğumuz ve durum güncellemenize müzik veya ses eklemenizi sağlayan opsiyonel özelliğimiz olabilir.

Facebook reklam hedeflemesi için arama geçmişiniz ya da Facebook dışındaki mesajlarınızın verilerini kullanıyor mu?

- Telefon konuşmalarınızın veya mesajlarınızın içeriğini reklam hedeflemek için kullanmıyoruz. Rehber yüklemesiyle gelen telefon numaralarını, bir reklamveren özel bir hedef kitle yüklediğinde mesajın doğru kişiye ulaştığından emin olmaya yardımcı olmak için kullanıyoruz.

Facebook, Facebook üzerinde reklam hedeflemesi ile Instagram üzerine reklam hedeflemesi için aynı veri setini mi kullanıyor?

- Instagram, Facebook ile aynı reklam araçlarını kullanıyor. Böylece reklamverenler Facebook reklamlarında olduğu gibi kampanya oluşturabiliyor, yayınlayabiliyor ve takip edebiliyor. Facebook’ta reklamverenlere sunulan ilgi alanı temelli hedeflemenin aynısı Instagram reklamverenleri için de sunuluyor. Bu, insanların Facebook’ta ve Facebook dışında yaptıklarına bağlı olan ilgi alanlarını temel alıyor.

Facebook uygulama ailesinde size, ilgilendiğiniz şirketlerden reklamlar göstermek istiyoruz ve bunu yapabilmemiz için de Instagram’da, Facebook’ta ve kullandığınız üçüncü parti site ve uygulamalarda ne yaptığınız bilgisini kullanıyoruz. Örneğin Instagram’da takip ettiğiniz kişileri ya da beğendiğiniz şeyleri, eğer Facebook hesabınız varsa oradaki bilgilerinizi ve ilgi alanlarınızı, ziyaret ettiğiniz websiteleri ve uygulamaları temel alan reklamlar görebilirsiniz.

Ancak tıpkı Facebook’ta olduğu gibi insanlar Reklam Tercihleri, gizleme ve dışarda kalma seçenekleri gibi yöntemlerle bu reklamlar üzerindeki kontrollere erişebilirler.

Facebook, Facebook üzerinde reklam hedeflemesi ile Messenger üzerine reklam hedeflemesi için aynı veri setini mi kullanıyor?

- Messenger Reklamları (insanların Messenger ana sayfasına yerleştirilen reklamlar), Facebook reklamları ile aynı kitle hedefleme seçeneklerini kullanıyor. Facebook reklamları insanların profillerine ekledikleri bilgiler ve Facebook ve Instagram’da bağlantı kurdukları sayfalar, gruplar ve diğer şeyleri temel alarak hedefleme yapabilir. Buna ilgi alanları, aktiviteler, sevilen müzik, film ve TV dizileri gibi bölümler dâhildir.