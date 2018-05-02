Facebook CEO’su Mark Zuckerberg tarafından F8 geliştiriciler konferansında duyulan ‘Clear History’ (Geçmişi Sil) özelliği, aralarında Facebook’tan gittiğiniz sitelerin ve tıkladığınız reklamlarında bulunduğu Facebook’taki geçmiş verilerinizin silinmesini sağlayacak.

“Bu güncellemeyi yayınladıktan sonra, etkileşime girdiğiniz uygulamaların ve sitelerin bilgilerini görebilecek, istediğiniz takdirde bu verileri Facebook hesabınızdan silebileceksiniz. diyen Zuckerberg, “Hatta bu bilgilerin hesabınızda depolanmasını da durdurabileceksiniz.” şeklinde devam etti.

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Facebook’un gizlilikten sorumlu tepe yöneticisi Erin Egan ise bu özelliğin kullanılması durumunda Facebook’un kullanıcı verilerini toplamaya devam edeceğine dikkat çekti:

“Uygulamalara ve web sitelerine kümelenmiş analitik bilgiler sağlamaya devam edecek. Örneğin geliştiricilere uygulamalarının belli yaş gruplarındaki erkekler mi yoksa kadınlar arasında mı daha popüler olduğunu söyleyeceğiz. Bunu hesabınızda depolanan veriler olmadan da yapabiliyoruz ve her zamanki gibi reklam verenlere asla sizin kim olduğunuzu söylemiyoruz.”

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