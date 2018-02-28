Kullanıcıları hakkında en çok bilgiye sahip olan sosyal ağların başında gelen Facebook, yeni algoritmasıyla ne kadar paranız olduğunu da bilecek.

Her gün milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı Facebook, algoritmaları aracılığıyla politik görüşlerinizi, evinizin ve işinizin nerede olduğunu ve hatta en son nerede yemek yediğinizi bile biliyor.

Sosyal ağın temmuz 2016 tarihinde başvurduğu ve bu hafta onaylanan patenti ise geliştirilecek bir algoritmayla kullanıcıların tam olarak ne kadar parası olduğunu saptayacağını gösteriyor.

FACEBOOK ŞEHRE İNİYOR: YÜKSEK HIZDA İNTERNET GÖTÜRECEK

ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından onaylanan patente göre, algoritma sorulan birkaç sorudan ve sosyal ağda gerçekleştirdikleri işlemlerden yola çıkarak kullanıcıların finansal varlıklarını tahmin edecek.

Facebook, kullanıcıların banka hesaplarında ne kadar parası olduğundan ziyade, onların dahil oldukları sosyoekonomik sınıfı saptamaya çalışacak. Böylece onlara önerdiği reklamların alım güçlerine uygun olduğundan emin olabilecek.

Patentte ayrıca kullanıcıları sosyoekonomik gruplara ayırmak için demografik verilerden, hangi cihazlarla Facebook’a bağlandıkları ve internet kullanımı gibi bilgiler de kullanılacağı belirtiliyor.