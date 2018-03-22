Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD'de ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddialara karşı sessizliğini bozan Zuckerberg, konuya ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.
AA'nın aktardığına göre; Mark Zuckerberg, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, 2013'te Cambridge Üniversitesinin araştırma görevlilerinden biri olan Aleksandr Kogan adlı kişinin Facebook'ta kullanılan bir uygulama geliştirdiğini belirterek, yaklaşık 300 bin kişi tarafından yüklenen bu uygulamanın kullanıcıların ve arkadaşlarının verilerini paylaştığını bildirdi.
Kogan'ın 2015'te söz konusu verileri Cambridge Analytica ile paylaştığını ifade eden Zuckerberg, kullanıcıların rızası olmadan yapılan bu eylemin Facebook politikalarına aykırı olduğunun altını çizdi.
Mark Zuckerberg, durumun öğrenilmesinin ardından Kogan'ın Facebook'tan ihraç edildiği bilgisine yer verdiği açıklamasında, şirketin Cambridge Analytica'dan söz konusu verileri silmesi için resmi talepte bulunduğunu kaydetti.
Cambridge Analytica'nın verileri sildiği hakkında Facebook'a bilgi verdiğini aktaran Zuckerberg, ABD ve İngiliz basınında bu verilerin kullanıldığına dair çıkan haberlerin ardından Cambridge Analytica'nın da Facebook'tan ihraç edildiğini ve bu ülkelerin hükümetleri tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Facebook'un düzenleyici kuruluşlarla iş birliği içinde olduğunu belirtti.
"HATA YAPTIK"
Mark Zuckerberg, bu gibi veri sızıntılarına karşı Facebook'un yıllardır çeşitli önlemler aldığını bildirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."
"VERİ SIZINTILARINA KARŞI ÖNLEMLER"
Zuckerberg, bu tür veri sızıntılarının yeniden yaşanmaması için Facebook'un yeni bir dizi önlemler aldığını da duyurdu.
Buna göre, Facebook üzerinde yaygın olarak kullanılan ve yüksek derecede veriye erişimi olan uygulamaların inceleneceğini ifade eden Mark Zuckerberg, şüpheli faaliyetler gösteren uygulamalar için de soruşturma başlatılacağını bildirdi.
Zuckerberg, Facebook için uygulama geliştiren kişilerin verilere olan erişimlerinin kısıtlanacağını vurgularken, kullanıcıların 3 ay boyunca kullanmadıkları uygulamalarına ise veri erişimi olmayacağını kaydetti.
"KÖTÜ KULLANIMLARI BULANLARA ÖDÜL"
Facebook'tan bugün yapılan açıklamada ise sosyal medya sitesindeki uygulamalardaki açıkları ve kötü amaçlı kullanımları bulan kişilere ödül verileceği duyuruldu.
Açıklamada, Facebook kullanıcılarının uygulamalar ve paylaştıkları verilerle ilgili daha iyi bilgilendirileceğine yer verilirken, uygulamaların eriştiği kullanıcı bilgilerinin önemli bir kısmının da kısıtlanacağı aktarıldı.
2 GÜNDE 7 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ
Facebook'un veri krizinin ardından şirketin hisseleri New York borsasında dün ve evvel gün yüzde 9,1 değer kaybederken, firmanın piyasa değerinde de 49,2 milyar dolar kayıp görülmüştü.
Zuckerberg'in cuma günü 74,5 milyar dolar olan kişisel serveti dün itibarıyla 67,7 milyar dolara kadar inerken, ünlü Üst Yönetici 2 günde 6,8 milyar dolar kaybetmişti.
Dünyanın en genç milyarderi olan Zuckerberg, ayrıca Forbes dergisinin "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi"nde 5'inci sıradan 7'nci sıraya geriledi.
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