Facebook Messenger Lite versiyonu, normal sürüme göre çok daha küçük boyutlu ve daha az veri kullanımına ihtiyaç duyan bir uygulama. Her ne kadar bazı GIF'ler için destek vermese de, genel anlamda standart sürümün yaptığı hemen her işi yapabilen bu uygulama, artık video arama özelliğine de kavuştu.

İlk etapta Android kullanıcıları için servis edilen yeni güncelleme sayesinde, artık Facebook Messenger Lite kullanıcıları da görüntülü arama özelliğinden faydalanabilecek. 100'den fazla ülkede kullanımda olan Messenger Lite uygulamasını, Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilirsiniz.