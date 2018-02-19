Facebook Politika Programları Küresel Direktörü Katie Harbath, sosyal ağın ABD seçimleriyle alakalı reklam yayınlamak isteyen kullanıcıların kimliklerinin geleneksel posta kartlarıyla doğrulanacağını açıkladı.

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Harbarth, programın tam olarak ne zaman başlayacağını açıklamazken, kasım ayında gerçekleştirilecek Kongre seçimlerinden önce hazır olacağını belirtti.

Seçimde aday olan politikacılarla ilgili reklam yayınlamak isteyenler, Facebook’un posta kutularına gönderdiği kartta bulunan kodu kullanarak ABD içerisinde yaşadıklarını kanıtlamak zorunda kalacaklar.

Hartbath, posta kartlarının söz konusu sorunların hepsini çözmeyeceğini ancak Facebook’un reklam yayıncılarının kimliklerini doğrulamak için bulduğu en garanti yöntemin bu olduğunu söyledi.

Facebook ve Twitter, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri'nde platformlarında yayınlanan Rusya kaynaklı politik reklamlar nedeniyle eleştirilmiş ve hatta seçimlerin sonucunu etkilemekle suçlanmıştı.

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