Bu ayın başında ABD Senatosu’nda ifade veren Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, platformun politik reklamlara dair yeni yaklaşımlar benimseyeceğini açıklamıştı. Zuckerberg, politik ve güncel politik olaylarla ilgili reklam vermek isteyenlerin kimliklerini ve konumlarını doğrulamak zorunda kalacağı, bu bilgilerin Facebook kullanıcılarına açık tutulacağını söylemişti.

Zuckerberg’in senatoda sözünü verdiği politik reklamlar için yeni onay süreci bugün itibarıyla ABD’de uygulamaya kondu.

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Facebook’un yeni onay süreci yalnızca seçimle ilgili reklamları değil, politik konulara dair verilen reklamlarda da uygulanacak. Sosyal ağ, politik konuları belirlemek için üçüncü taraflarla çalışacağını ve bu konulara atıfta bulunan tüm reklamların Politik Reklamlar kategorisinde değerlendirileceğini açıkladı. Ayrıca bu reklamların ücretinin kimin tarafından ödendiği de Facebook kullanıcılarıyla paylaşılacak.

Şu an için yalnızca ABD’de kullanıma sunulan özellik, politik reklam verenlerin ABD devleti tarafından basılmış bir kimlik, pasaport ya da ehliyet belgesinin bilgilerinin ve ikamet adresinin Facebook’la paylaşılmasını zorunlu tutuyor.

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Facebook, politik reklam vermek isteyenlerin ikamet adresine özel kod içeren bir mektup göndererek, bunun Facebook’a girilmesini zorunlu tutuyor.

Kademeli olarak ABD’deki reklam verenlere sunulan özelliğin dünyanın geri kalanına uyarlanıp uyarlanmayacağı ise bilinmiyor.

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