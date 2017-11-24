Facebook Rusların yarattığı yalan haber sitelerini açığa çıkarıyor

Facebook, ABD başkanlık seçimleri döneminde 'Beğen' (Like) tuşuna basan kullanıcıların gördükleri sayfaların, propaganda amaçlı 'yabancı aktörler' tarafından yaratılan sayfalar olup olmadığını gösteren bir uygulama başlatmaya hazırlanıyor.
Sosyal paylaşım platformu Facebook, son iki yılda yaklaşık 126 milyon Amerikalının Rusya merkezli ajanlar tarafından yüklenen içerikleri görmüş olabileceğini söylemişti.
Rusya merkezli İnternet Araştırma Ajansı'nın yüklediği sayfaların hepsi sonradan silindi. Ama Facebook yeni uygulamasıyla, kullanıcılara takip ettikleri sayfaların kaynağını açıklayacak.
Uygulama Aralık ayında başlıyor.
Rusya'nın İnternet Araştırma Ajansı, ABD'de başkanlık seçimleri döneminde Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından binlerce siyasi içerikli mesajlar yayımlamıştı.
ABD vatandaşları tarafından yaratılmış gibi gösteren sayfalar arasında 'Heart of Texas' (Teksas'ın Kalbi), Being Patriotic (Vatansever olmak), Secured Borders (Güvenli Sınırlar) da var.
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2016 yılı Kasım ayındaki açıklamasında, yanlış bilgi yayan sayfaların ABD başkanlık seçimlerini etkilediğini öne sürmenin 'çok çılgın bir düşünce' olduğunu söylemişti.
Şirket, o zamandan bu yana binlerce paylaşımın Rusya merkezli kuruluşlar tarafından finanse edilerek atıldığını tespit etti.
Facebook, platformunda propaganda ve yalan haber yayınlanmasına izin vermekle suçlanmış, bu soruna da zamanında çözüm bulmadığı için eleştirilmişti.
Rusya, ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddediyor.
Facebook blog yazısında "Yabancı aktörlerin 2016 ABD seçimleri öncesi ve sonrası Facebook'u kullanarak ayrımcılık ve güvensizlik tohumları ekmeye çalıştığını herkesin anlaması mühim" dedi. Yazıda şu ifadeler var:
"Bu nedenle, bilgi elde ettikçe kamuyla paylaşıyoruz ve soruşturmayı yürütenlere veriyoruz."
"Ve yine bu nedenle bugün bu uygulamayı başlatacağımızı duyuruyoruz."
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