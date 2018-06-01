Web üzerinden yapılan toplantıda iç yönetimdekiler, oylarını, oyların yüzde 60'ını kontrol edebilen CEO Mark Zuckerberg'den yana kullandı. Cambridge Analytica skandalı ile yaklaşık 87 milyon kullanıcının verilerinin kötücül amaçlı şirketin eline geçmiş ve ABD seçimiyle ilgili sahte haberler göstermede kullanılmıştı. Bu durumun ortaya çıkmasından bu yana, Facebook düzenleyici kuruluşlar ve hissedarlar tarafından ciddi bir baskı altında.

Zuckerberg'in kongre ve ilgili kurullar önündeki savunmaları, Facebook'ta değişim olacağı yönündeydi ve Zuckerberg bu değişimin detaylarını da paylaşmış, biz de haberleştirmiştik.

Oylama yapısı ve içerikle ilgili öneriler arasında Facebook'un bir risk komitesi kurması ve sitedeki içerikleri nasıl kullandığını, cinsiyetlere göre maaş uçurumunu ve ne kadar vergi ödediğini ayrı olarak raporlaması da yer aldı. Toplam altı önerge de reddedilirken, Facebook'un yeni yönetimi oylamalarda çoğunluk oluşturabiliyorlar.

Zuckerberg'in yüzde 15 hissesine rağmen, oylamada yüzde 60 gücünde olması tartışma yaratırken, şirket önümüzdeki günlerde oylama yapısının detaylarını açıklayacak.