Facebook silahlar konusunda uyguladığı reklam politikasına güncelleme getiyor. Halihazırda silah, mühimmat ve patlayıcı reklamlarına izin vermeyen sosyal medya devi, silahlara eklenen aksesuarlarlara müdahalede bulunmuyordu. Bu yüzden sitede gezerken silahlara eklenen el feneri, dürbün ve kılıf gibi ürün reklamlarına rastlamak mümkündü.

Facebook sözcüsünden gelen açıklaya göre, 21 Haziran’dan itibaren ateşli silahları modifiye etme amacıyla tasarlanan aksesuarların reklamları 18 yaşından küçük kullanıcılara gösterilmeyecek.

Bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu ülke olan ABD’de bu konularda büyük hassasiyet gösteriliyor. 2016’dan beri Facebook ve Instagram’da kişisel silah reklamlarına yer verilmiyor. Ülkede yaşanan okul katliamları ve silahlı saldırılardan sonra Reddit ve YouTube gibi diğer sosyal medya siteleri de benzer kurallar getirmeye başladı.