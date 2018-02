FACEBOOK BU DEĞİŞİKLİKLERİ NEDEN YAPTI?

Gruplara yapılan bu yatırımlar, düzenlenen zirveler, getirilen gruplara özel tool’lar yani yönetim araçları derken Facebook’u odağında bir değişiklik olduğu artık şüphe götürmez.

Ari, Facebook’un değişen misyonunu da şöyle özetliyor:

“Facebook geçen yıl misyonunu değiştirdi. Artık Facebook’un misyonu insanlara topluluk kurma ve insanlara anlamlı bağlantılar yaratabilmek için güç vermek. Bunun için geçen yıl ilk defa, bizim için çok önemli olan, Facebook içindeki grupların yöneticilerini ABD’de bir araya getirdik. Ve bunu ilk defa yaptık. Orada inanılmaz bir atmosfer oluştu. Hem grup liderleri ve adminleri Facebook’a kendi tecrübelerini anlattılar hem de neye ihtiyaçları olduğunu söylemeye başladılar. Ve bunun üzerine Facebook çalışmaya başladı. Çok iyi ürünler çıktı. Daha sonra dedik ki, “Dünyada aslında sadece ABD’de değil her ülkede grup kullanımı çok yüksek. Bu Facebook için çok önemli. İkinci adım olarak Londra’da bu zirveyi yaptık. Londra’da Avrupa’dan 24 ülkeden 150 tane grup geldi. Amacımız hem onların kendileri gibi başka önemli liderler olduğunu göstermek, birbiriyle tanışabilmesini sağlamak hem de onları dinleyip kendi ürünlerimizi geliştirebilmek.”

Facebook Communities Summit'te gösterilen bu slide salondan kahkahaların yükselmesine neden oldu (Bu arada ekran görüntüsü 2006 yılından)



Bunun yanında Facebook’un aslında Chicago’daki ve Londra’daki zirvelerde de verdiği bir mesaj daha var. Diyor ki, tamam biz ihtiyacınız olan araçları geliştiririz ama her şeyi de devletten beklemeyin. Grupların birbiriyle iletişimi ve birbirine destek olabilmesi için grup liderlerini de gruplar kurmaya teşvik ediyor. Ari, ABD’de grup liderlerinin birbiriyle de iletişim halinde olduğu bir büyük grup olduğunu, ve bunu başka ülkelerde de yapmaya başladıklarını söylüyor ve ekliyor, “Galiba İngiltere’de başladı, yavaş yavaş başka ülkelerde de yapacağız. Buradaki amaç her grubun kendi bir konusu var, bu insanları bir araya getirmek. Aynı şekilde grup adminleri grubu kendi grup yönetimleri sırasında sorun yaşayan, belli geliştirmeler yapmak isteyen insanları bir araya getirelim ki birbirlerine destek olabilsinler.

Bu arada Türkiye’de de olduğu gibi adminlerin kendi kendine, yani Facebook’un oluşturmasına gerek kalmadan kurdukları gruplar da var zaten.



"FACEBOOK ASLINDA ESKİ YAKLAŞIMINI BIRAKMADI"

Peki Facebook artık grupları öne çıkarırken kişilerin bireysel Facebook kullanımına yönelik misyonundan vaz mı geçiyor?

Ari Keşişoğlu, “Facebook’un daha önceki misyonu dünyayı daha açık ve daha bağlı bir yer haline getirmekti. Bu açıdan da aslında oldukça başarılı oldu.

Bunu yaparken şirket olarak fark ediyoruz ki, “Çok güzel insanları birbirine bağlayalım, insanlar Facebook’ta olsunlar” ama bir şeyler eksik kaldı. O da bu bağlantıların anlamı. İnsanlar bir gruba bağlı olsunlar ki hayatlarına pozitif bir etkisi olsun. Bunun için de grupların çok önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Niye; çünkü liderler grupları oluştururken kendi dünya görüşleri, kendi yaşadıkları sıkıntılar, kendi çözmek istedikleri sorunlar ve kendi paylaşmak istedikleri pozitif tecrübelerle oluşturuyorlar. Ve biz şu anda onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla eski yaklaşımlarımızı bırakmadık. Sadece gruplara eskiden verdiğimizden daha çok odak veriyoruz” diyor.



Burada 4 yeni ürün özelliği lanse ettiklerinin altını çizen Ari Keşişoğlu, bunları şöyle açıklıyor: “Birincisi grup yöneticileri gruplarını yönetirken grup dinamiğini bir şekilde yönetmeleri gerekiyor. Bunun için biz onlara yeni admin hakları ve yeni liderlik araçları getirdik.



İkincisi enteresan bir şey keşfettik; her grubun kendi kuralları var. Kendi grup liderinin oluşturduğu kurallar bunlar. Ama bu, bugüne kadar grup içerisinde standart olarak paylaşılamıyordu. Bir şekilde pinlenen paylaşımlar vs kullanılıyordu. Bunu bir ürün özelliği haline getirdik. Her grubun kuralları olacak.



Grubu özelleştirme seçenekleri verdik üçüncüsü. Grupların rengi değiştirilebiliyor.



Dördüncüsü de yine pinli olarak kullanılan bir şeydi eskiden, örneğin grup lideri olarak bir şey anons etmek istiyorum. Bunun için özel bir ürün seçeneği getirdik.”



Facebook’un niyeti bundan sonra da bu zirvelerin devam etmesi. Grup adminlerine ve liderlerine destek olmak isteniyor. Ve bunu periyodik olarak yapmak istiyor. “Sanıyorum Büyük Avrupa toplanması yine olacak ama her ülkede de ayrıca yapılacak. Zaten Türkiye’de bu kadar büyük çapta olmasa da bir lider zirvesi yapmıştık daha önce de. Ve bunlara devam edeceğiz kesinlikle” diyor Keşişoğlu.



"FACEBOOK TÜRKİYE'NİN İÇİNDE BULUNDUĞU BÖLGEYİ BİR TÜRK'ÜN YÖNETMESİ TESADÜF DEĞİL"

Her ne kadar konunun odağı topluluklar ve Facebook’un yeni misyonu olsa da, Facebook içerisinde bu kadar yükselmiş bir Türk’ü bulduğumuz için sormamız gerekiyor Ari’ye, “Facebook’ta bu konumda bir Türk’ün bulunuyor olmasının sırrı nedir?”



“Ben Facebook’a 3 yıl önce başladım. Türkiye’nin içinde oturduğu bölgeyi yönetiyorum. Benim Türk olmam aslında bir tesadüf değil. Çünkü Türkiye Facebook için çok önemli bir ülke. Türkiye’de 44 milyon her ay Facebook’a giren insanlar var. Toplam içindeki nüfus içindeki orana bakılırsa dünyadaki en yüksek ilk iki üç içinde. Türkiye böyle önemli bir ülkeyken bölgenin başında bir Türk’ün olması da tesadüf değil. Çok mutluyum, hakikaten Türkiye’de de çok daha fazla şeyler yapabilmek istiyoruz Facebook olarak. Kendi kişisel bağlantım da olduğu için Türkiye’yle bütün ekibimle birlikte daha fazla çalışıyoruz” diyor Ari Keşişoğlu.





Gerçekten de Türkiye’nin Facebook içerisindeki ağırlığı ve Türkiye’ye verilen önem zirvede de kendini hissettiriyor. Dünyadan grup örneklerinin tanıtıldığı ve başarılı, ilgi çekici grupların podyuma davet edildiği bölümde Türkiye’den bir grup da (Bisikletli Kadın İnisiyatifi) sahnede yer aldı ve grubundan bahsetti.

Şimdi gelelim Facebook’un gruplar için yaptığı yatırımlara. Bunların başında bu zirvede lansmanı yapılan 4 yeni özellik geldi.



Admin araçları: Admin’ler artık üye taleplerine, Grup analizlerine ve daha fazlasına tek bir yerden ulaşabilecek. Bu sayede grubu yönetmeleri daha kolay olacak ve üyelerle etkileşimde bulunmak için daha fazla zamanları olacak.

Grup duyuruları: Yeni grup duyuruları özelliği ile grubun en tepesinde yer alacak, en fazla 10 duyuru girebilecekler.

Grup kuralları: Grup admin’leri artık kurallara ayrılan bir bölüm olması sayesinde grup kurallarını üyeleriyle daha verimli bir şekilde paylaşabilecek.

Kişiselleştirme: Admin’ler artık grubun genelinde görülecek kişiselleştirilmiş, topluluğu temsil eden bir renk ekleyebilecek.

Londra'daki zirvede Türkiye'den zirveye katılan 7 gruptan 4'üyle de mini röportaj yapma fırsatı bulduk. Yüzlerce hatta binlerce grup arasından Facebook tarafından zirveye davet edilen bu grupların birbirinden ilginç kuruluş ve faaliyet öyküsü var.





Bunlardan biri de Araştıran Anneler grubu.