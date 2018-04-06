Sosyal paylaşım platformu Facebook, seçimlere müdahale amacıyla kullanıldığı ortaya çıkan siyasi içerikli reklam ve sayfaların şeffaflığını artırmak için bir dizi yeni adım attı.

Son dönemde veri skandalı nedeniyle eleştirilen Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada, "siyasi içerikli reklamları ve sayfaları daha şeffaf hale getirmek” amacıyla yeni kurallar getirildiği bildirildi.

Açıklamada, ''Bir sayfayı ziyaret ettiğinizde ya da Facebook üzerinde bir reklam gördüğünüzde, bunun kimden geldiğinin açık olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca insanların, size yöneltilmiyor olsa bile bir sayfanın yayınladığı diğer reklamları da görebilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden bugün hem Facebook hem de Instagram üzerindeki reklam ve sayfaları yönetim biçimimizde yaptığımız önemli değişiklikleri duyuruyoruz. Bunlar şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak ve seçimlere müdahalelerin önüne geçmek için tasarlandı.'' ifadelerine yer verildi.

Geçen yılın ekim ayından bu yana sadece yetki verilen kullanıcıların seçimlerle ilgili reklam yayınlamasına izin verildiği vurgulanan açıklamada, bu kuralın bugünden itibaren tüm siyasi içerikli reklamlara ve sayfalara uygulanmaya başlayacağı kaydedildi.

Buna göre, siyasi içerikli yayın yetkisi alabilmek için Facebook’a lokasyon ve kimlik bilgilerinin verilmesi gerekecek. Kullanıcıların paylaşımları, açıkça “Siyasi Reklam” etiketini ve kim tarafından finanse edildiği bilgisini taşıyacak. Bu etiketin yanında da reklamın kimin tarafından ödendiği bilgisi gösterilecek.

Yetkilendirme süreci bu hafta test edilecek, ABD'de bu yıl bahar aylarının sonuna doğru hem etiketi hem de söz konusu ek bilgiyi görmeye başlayacak.

Açıklamada, ''Bu yetkilendirme sürecinden geçmiş olması gereken ama geçmeyen reklamverenlerin belirlenmesine yardımcı olmak için yapay zekaya da yatırım yapıyoruz ve ekibimize daha fazla insan ekliyoruz. Etiketlenmiş olması gereken her reklamı yakalayamayacağımızı biliyoruz ve herkesi, etiketlenmemiş siyasi reklamlar gördüklerinde rapor etmeye teşvik ediyoruz. İnsanlar bunu bir reklamın sağ üst köşesindeki üç nokta simgesine tıklayıp “Reklamı Bildir”’i seçerek yapabilirler.'' denildi.

''REKLAMLARI GÖRÜN'' VE POLİTİK ARŞİV

Facebook'tan yapılan açıklamada, ''Bir süredir Kanada'da, bir sayfanın yayınladığı reklamları haber kaynağınızda olmasa bile görmenizi sağlayan “reklamları görün” isimli yeni bir özelliği test ediyoruz. Bu özellik sadece siyasi reklamlar yayınlayan sayfalar için değil, tüm reklamveren sayfalar için geçerli. Reklamları görün'ü Haziran ayında dünya genelinde sunmayı planlıyoruz. Haziran ayında sunmayı planladığımız bir başka özellik ise halka açık bir politik reklam arşivi. Bu arşiv “Siyasi Reklam” etiketine sahip tüm reklamları içerecek ve her bir reklam için kullanılan görselin ve metnin yanı sıra harcanan miktar ve demografik hedef kitle bilgileri gibi ek bilgileri de gösterecek.'' ifadelerine yer verildi.

SAYFALARIN ÖZGÜNLÜĞÜ VE ŞEFFAFLIĞI ARTIYOR

Facebook sayfalarının özgürlüğü ve şeffaflığına ilişkin ise, ''Bugün, yüksek takipçi sayısına sahip sayfaların yöneticilerinin de onaylanmaları gerekeceğini duyuruyoruz. Büyük sayfaları yönetenler artık süreci tamamlamadan paylaşım yapamayacaklar. Bu, insanların, politikalarımıza tamamen aykırı bir şekilde sahte profiller kullanarak bir sayfayı yönetmelerini çok daha zorlaştıracak. Size sayfaların içeriğini etkili bir biçimde değerlendirmeniz için sayfalar ile ilgili ek bağlamlar da sunacağız. Örneğin, bir sayfanın adını değiştirip değiştirmediğini görebileceksiniz.'' denildi.

"YABANCILARIN MÜDAHALESİNİ FARKETMEKTE GEÇ KALDIK”

Facebook’tan yapılan açıklamanın ilgi çeken bir başka noktası ise şirketin “2016 ABD Başkanlık Seçimleri’nde yabancıların müdahalesini farketmekte geç kaldığını” kabul etmesi oldu.

Bugün açıklanan düzenlemelerin gelecek seçimlerde benzer suistimallerin yaşanmasını önlemek amacıyla yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Facebook’taki reklamların ve sayfaların şeffaflığını artırarak, reklamcıların hesap verebilirliğini de artırabiliriz” görüşüne yer verildi.

Facebook, başkanlık seçimleri sürecinde Rusya merkezli hesaplardan siyasi içerikli reklamlar aldığını basında çıkan haberlerin ardından geçen sonbaharda kabul etmişti.