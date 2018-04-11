Facebook hakkındaki en ünlü komplo teorilerinden birisi olan ve yıllardır kulaktan kulağa yayılan sosyal ağın telefon mikrofonlarını dinlediği söylentisi ilk kez Mark Zuckerberg tarafından yanıtlandı.

ABD Kongresi’nde ifade veren Zuckerberg’den, Senatör Gary Peters’ın “Facebook mobil cihazlardan topladığı ses verilerini kullanıcılardan topladığı kişisel verileri zenginleştirmek için kullanıyor mu?” sorusuna evet ya da hayır şeklinde yanıt vermesi istendi.

Bu konu hakkında ilk kez konuşan Zuckerberg, “Hayır. Açık konuşmak gerekirse, bahsettiğiniz şey telefon mikrofonlarını dinlediğimiz şeklinde kulaktan kulağa yayınlan bir komplo teorisi. Böyle bir şey yapmıyoruz.” dedi.

Zuckerberg ayrıca Facebook’un ses kaydetme kabiliyetine sahip olduğunu ancak yalnızca kullanıcıları video çektiğinde devreye girdiğini belirtti.

Böylece yıllardır kulaktan kulağa yayılan Facebook’un insanların yüz yüze konuştuklarını dinlediği ve buna uygun reklam gösterdiği teorisi resmen çürütülmüş oldu.

KONGREDE ‘FACE’ ŞOK!