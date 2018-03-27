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Facebook 'trilyonlarca dolar ceza ile karşı karşıya kalabilir'

Kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren Facebook'un, bu nedenle trilyonlarca dolara ulaşabilecek para cezaları ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

27.03.2018 - 10:28 | Güncelleme:
- Getty Images

Kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren Facebook'un, bu nedenle trilyonlarca dolara ulaşabilecek para cezaları ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

ABD'de tüketici haklarını korumakla görevli, Federal Ticaret Komisyonu, başlattığı soruşturma ile sosyal medya devini mercek altına aldı.

Komisyon, 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin nasıl olup da siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğini araştıracak.

Facebook, 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu ile imzalanan bir mutabakatla, ihlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

Komisyonun eski yöneticisi David Vladeck, Washington Post gazetesine açıklama yaparak, sosyal medya devinin, Cambridge Analytica'nın elde ettiği 50 milyon kullanıcıya ait bilgiler nedeniyle trilyonlarca dolar ceza tehditi ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Facebook 2011 yılında imzaladığı "rıza mutabakatı" ile, güvenlik ayarları kapsamı dışında kişisel verilerini paylaşacağı kullanıcılarını, önceden uyarmak konusunda hukuki olarak sorumlu olduğunu kabul etmişti.

Cambridge Analytica'nın kişisel bilgileri 2014 yılında elde etmiş olmasının, olası cezanın meşruluğunu güçlendirdiğini savunanlar da bulunuyor.

- Getty Images
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, gazetelere ilan vererek veri gizliliği ihlali nedeniyle özür diledi

Zuckerberg ve bazı CEO'lar ifadeye çağrıldı

Soruşturma ile ilgili Komisyon'dan yapılan açıklamada ise, dile getirilen iddiaların oldukça ciddiye alındığı belirtildi.

Komisyonun vekaleten yöneticiliğini yürüten Tom Pahl tarafından yapılan açıklamada, Facebook'un, "usulsüz adımlar atmak yoluyla tüketicilere önemli zararlar verip vermediğinin araştırılacağı" ifade edildi.

Skandalın patlak vermesinden bu yana piyasa değeri 70 milyar dolar azalan Facebook'tan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Kişilerin bilgilerinin korunmasına olan güçlü bağlılığımız devam ediyor. Komisyonun olası sorularına cevap verme fırsatını memnuniyetle karşılarız." denildi.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, plaftormun 50 milyon kişiye ait veriyi Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketine vermekle ve sonrasında bu verilerin ABD Başkanlık seçimlerini etkileyecek biçimde usulsüzce kullanımının önüne geçememekle ilgili suçlamalar üzerine özür diledi.

ABD Senatosu Adalet Komisyonu, aralarında Zuckerberg'in de olduğu bazı teknoloji firmalarının CEO'larına, veri gizliliği konusunda ifade vermeleri için 10 Nisan tarihli bir davet gönderdi.

Facebook, son olarak telefonlarına Facebook uygulaması yükleyen kişilerin "cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmak" ile suçlanıyor.

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BBC TÜRKÇE

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