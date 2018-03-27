Dünyanın en büyük sosyal ağı, kullanıcıların haber akışlarında daha az marka ve sayfa gönderilerine denk gelmelerini sağlamak için gerçekleştirdiği algoritma değişikliğini küresel olarak uygulama koydu.

Kullanıcılara daha çok çevrelerinden yerel haberler gösteren algoritma, ilk olarak ocak ayında ABD’de kullanıma sunulmuştu. Facebook, yeni algoritmanın sosyal ağın kullanıldığı tüm ülke ve dillerde yürürlüğe girdiğini açıkladı.

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Facebook, algoritma değişikliğiyle küresel yayıncıların içeriklerini daha az öne çıkaracak ve yerel içerik üreticilerine öncelik verecek.

Sosyal ağ, Facebook’un politik bir platforma dönüştüğü eleştirilerinin ardından bir dizi yeni algoritma değişikliği duyurmuştu. Bunlardan ilki, arkadaş ve aile üyelerinin içeriklerine haber akışında öncelik tanımaktı.

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