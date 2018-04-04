Cambridge Analytica veri skandalı sonrasında yoğun baskı altına giren Facebook, kullanıcı verilerine erişebilen üçüncü taraf uygulamaları daha kolay yönetmeyi sağlayan yeni bir araç tasarladı.

FACEBOOK ‘ZARARLI’ ARKADAŞLARI GÖSTERECEK!

Eskiden kullanıcılar verilerine ulaşan uygulamaları tek tek silmek zorunda kalıyordu. Artık bu uygulamalar toplu olarak silinebiliyor. Silinen uygulamalar kullanıcıların yeni Facebook verilerini alamazken, eskiden aldıkları veriler için ise yapılacak herhangi bir işlem bulunmuyor.

FACEBOOK’TAN ŞAŞIRTICI ANKET: "SİZCE FACEBOOK..."

Verilerinize ulaşan uygulamaları toplu halde silmek için Ayarlar > Uygulamalar yolunu seyretmeniz yeterli. Karşınıza çıkacak sayfadan, silmek istediğiniz uygulamaları işaretleyebilir ve ardından Kaldır tuşuna tıklayabilirsiniz.

FACEBOOK SİZİN BİLGİLERİNİZİ DE SATMASIN! NASIL KORUNACAKSINIZ?