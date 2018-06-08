Facebook'ta kullanıcı gönderileri belirli arkadaş gruplarına, kişilere özel olacak şekilde ayarlanabiliyor. Böylece belirlenenler dışında kimse bu gönderileri, albümleri ya da içerikleri göremiyor.

Facebook'un yeni bir gönderi sistemi üzerinde çalışırken geliştiricilerin gönderilerin tümünü herkese açık olarak ayarlamaları, 14 milyon kullanıcıyı etkiledi.

Kısa süre önce 87 milyon kullanıcının verilerinin izinsiz olarak Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşılmış olması, daha sonra da şirketin bunları kullanarak sahte haberlerle dolu reklamlar vererek ABD seçimlerini etkileme çalışmaları ciddi bir skandal yaratmıştı. Bu hafta içinde ortaya çıkan bir başka durum ise Facebook'un 60 donanım üreticisi ile veri paylaşmaya devam ettiği, bunlar arasında ABD ile ambargo noktasına gelen Huawei'nin de bulunması oldu.

Facebook'un güncel 'kirli' siciline bir yeni olay daha böylece eklendi. Geliştiricilerin hatası, 18-22 Mayıs arası gönderi yapan 14 milyon kişiyi etkiledi. Ancak gönderileri eski haline getirmek 27 Mayıs'a kadar sürdü.

Facebook'un gizlilikten sorumlu yöneticisi Erin Egan, "Bu hata için özür dilemek istiyoruz" dedi ve ekledi: "Bu hatayı çözdük ve bugünden itibaren etkilenen herkese bilgi vereceğiz. Açıkçası, bu hata önceden insanların gönderilerine etki etmedi ve her zaman olduğu gibi gönderebilecekleri topluluğu kendileri seçebiliyorlardı. Bu hata için özür diliyoruz."