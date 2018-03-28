Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e Kongre ifadesinde hangi sorular sorulmalı?

Facebook, 50 milyon kullanıcısına ait verilerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası için çalışan siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın eline geçtiğinin ortaya çıkmasının ardından tarihinin en zor günlerini yaşıyor.
Sosyal medya devinin kurucusu Mark Zuckerberg'in, skandal sonrası ABD Kongresi'nin ifade verme çağrısını kabul ettiği belirtiliyor.
Zuckerberg olayla ilgili özür dilerken, Facebook da altı maddelik bir eylem planı açıkladı.
Trump'ın ekibinin bu verilerin uygunsuz bir şekilde seçmenlerin görüşlerini etkilemek için kullanıldığı suçlamalarını reddetmesine rağmen, Zuckerberg ifade vermesi konusunda yoğun bir kamuoyu baskısı altındaydı.
İfade günü henüz netleşmiş değil.
Slate dergisinin teknoloji yazarlarından April Glaser, CBS televizyonunun yayınında, Zuckerberg'e Kongre'de sorulmasını istediği soruları sıraladı.
Facebook, Cambridge Analytica'nın sosyal paylaşım sitesi üzerinden topladığı verileri uygunsuz bir şekilde kullandığını öğrendiğinde, bunu neden kullanıcılara söylemedi?
Facebook 2015 yılından beri, Cambridge Analytica'nın milyonlarca kişinin profil bilgilerine sahip olduğunu biliyordu, ancak Christopher Wylie bunu bu ay içinde ifşa edene kadar kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmedi. 2015 yılında Facebook, Cambridge Analytica'ya bu verileri silmesini söyledi. Facebook geçen hafta kendilerine yalan söylendiğini ve verilerin talep ettikleri halde silinmediğini açıkladı.
Mark Zuckerberg üçüncü şahıslara bu kadar fazla veriyi erişilebilir kılmanın olası olumsuz sonuçlarını düşündü mü?
Cambridge Analytica, Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Aleksandr Kogan tarafından tasarlanan bir kişilik testi uygulaması aracılığıyla, milyonlarca Facebok kullanıcısı hakkında kişisel bilgiler elde etti.
"Thisisyourdigitallife" (Bu Senin Dijital Hayatın) isimli uygulamayı, sadece 270 bin kullanıcı yükledi.
Ancak Kogan, Facebook'taki bir hukuki boşluğu kullanarak, 50 milyon kullanıcının verilerine ulaştı.
Glaser, Zuckerberg'in bu verilerin etik olmayan bir şekilde kullanılabileceği fikrini düşünmekten vazgeçip vazgeçmediğini merak ediyor.
Facebook ABD'de 6 Kasım 2018'de yapılacak Kongre ara seçimleri için nasıl hazırlanıyor?
Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica'nın elde ettiği verilerin tamamının silindiğinden emin olmak için, inceleme başlatacaklarını açıkladı.
Ancak verilerin üçüncü bir şahıs tarafından elde edildikten sonra, Facebook'un bu veriler üzerinde ne kadar kontrol sahibi olduğu meçhul.
Facebook, sosyal medya platformunun kötüye kullanılmasını engellemek için altı maddelik bir plan açıkladı.
Ancak bu yılki Kongre seçimleri için platformun kullanılıp kullanılmadığını henüz açıklamadı.
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