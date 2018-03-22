Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg: Hata yaptık

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 50 milyon kullanıcı profiline ait verilerin Cambridge Analytica veri şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıkması üzerine olayla ilgili Çarşamba günü yaptığı ilk açıklamada "Hata yaptık" dedi.

Zuckerberg, Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada yaptıkları hataların, kullanıcıların verilerinin analiz şirketinin eline geçmesine neden olduğunu belirtip "Verilerinizi koruma sorumluluğumuz var, eğer bunu yapamıyorsak sizi de hak etmiyoruz demektir" mesajı paylaştı.

Açıklamada, "Tam olarak ne olduğunu anlamak ve tekrar yaşanmasına engel olmak için neler yapılması gerektiğini inceliyordum. İyi haber, buna engel olmak için gerekli adımlar yıllar önce zaten atılmıştı. Ama yine de hata yaptık" dendi.

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Zuckerberg, verileri elde etmek için Facebook'ta kişisel bir test uygulaması açan ve bu verileri daha sonra Cambridge Analytica'ya veren akademisyen Aleksandr Kogan'ın yaptıklarından Guardian gazetesi aracılığıyla haberdar olduğunu, kullanıcıların izni olmadan veri paylaşımının şirket politikalarının ihlali sayıldığını söyledi.

Facebook'un kurucuzu Zuckerberg, Kogan'ın erişiminin kesildiği ve Cambridge Analytica ile Kogan'dan bu verileri silmelerini istediklerini, verilerin silinmediğini ise geçen hafta Guardian, New York Times ve Channel 4'un haberlerinden öğrendiklerini ifade etti.

"Aleksandr Kogan, Cambridge Analytica ve Facebook arasındaki güvenin suiistimal edildiğini" söyleyen Zuckerberg bunun aynı zamanda "Facebook ve verilerini Facebook'la paylaşan kullanıcılar arasındaki güvenin de suiistimal edilmesi" anlamına geldiğini yazdı.

Açıklamada Facebook'un atacağı adımlar şöyle sıralandı:

Sosyal platformun 2014'te 'veri erişimine erişim kısıtlaması' getirilmeden önce geniş kapsamlı bilgilere erişimi olan tüm uygulamaların incelenmesi

Şüpheli faaliyetlerde bulunduğu düşünülen uygulamaların denetlenmesi

Denetlenmeyi kabul etmeyen uygulama geliştiricilerinin yasaklanması

Kişisel bilgileri usulsüz kullanan uygulama geliştiricilerinin yasaklanması ve 'etkilenen tüm kullanıcıların bundan haberdar edilmesi'

Zuckerberg gelecekte yapacaklarıyla ilgili de şunları söyledi:

Benzer ihlallerin tekrar yaşanmaması için uygulamalara veri erişimi kısıtlaması getirilmesi

Bireylerin üç ay boyunca kullanmadığı uygulamalara kullanıcı bilgilerine erişim kısıtlaması getirilmesi

Uygulamalara kaydolurken verilen isim, profil fotoğrafı ve e-posta adresi dışında paylaşılan verilere kısıtlama getirilmesi

Uygulamalara kullanıcı izni zorunluluğu getirilmesi ve kişisel paylaşımlara diğer özel verilere ulaşım hakkı için kontrat imzalatılması

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