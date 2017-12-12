Eski Facebook yöneticilerinden Chamath Palihapitiya, sosyal medyanın topluma zarar verdiğini söyledi.

Stanford Üniversitesi’nde bir röportaj veren eski yönetici, yarattıkları araçların toplumsal sistemi alt üst ettiğini bildiklerini açıkladı.

Palihapitiya röportajda Facebook’un topluma yaptığı etkiyi şöyle özetledi: “Yarattığımız kısa vadeli ve dopamin merkezli geri bildirim döngüsü toplumumuzun çalışma şeklini yok ediyor. Müzakere ve işbirliği yok, bunun yerine yanlış ve hatalı bilgi var. Bu yalnızca ABD’nin bir sorunu ya da yalnızca Rusya’nın seçimi etkileyen reklamlarıyla alakalı değil. Bu küresel bir problem.”

Palihapitiya, Facebook’u yaratan ekibin daha ilk günden beri platformun kötüye kullanılabileceğini bildiğini fakat içgüdülerini dinlemediklerini söyledi.

Olabildiğince az Facebook kullanan eski yönetici, çocuklarına ise sosyal ağ kullanmayı yasaklamış.

“Kendimi suçlu hissediyorum” diyen Palihapitiya, “İçten içe kötü bir şey olabileceğini biliyorduk.” şeklinde devam etti.