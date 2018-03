Geliştiriciler artık FacebooK'tan daha az kullanıcı verisine ulaşacak, uygulamayı kullanmayı bırakan insanların verilerine ulaşamayacak ve daha fazla kullanıcı verisine ulaşmak için sosyal ağ yönetiminin onayına ihtiyaç duyacak.

Yeni bir uygulamaya ya da web servisine üye olurken “Facebook ile kaydol” seçeneğini işaretleyen Facebook kullanıcıları, artık geliştirici şirketlere yalnızca ismini, profil fotoğrafını ve e-posta adresini verecek. Eğer uygulama daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsa, Facebook’tan izin almak zorunda kalacak.

Facebook ayrıca üç ay boyunca kullanılmayan uygulamaların kullanıcı verilerine erişimini kesecek. Skandalın ardından birçok kullanıcı bugüne kadar yüzlerce uygulamaya Facebook verilerine erişim izni verdiklerini fark etmişti.

Söz konusu değişiklikler, skandalın ardından sessiz kalmakla suçlanan Mark Zuckerberg tarafından yazılan bir Facebook paylaşımında duyuruldu. Açıklamada ayrıca Facebook’un gelecek dönemde kullanıcıların verilerinin nasıl kullanıldığına dair bilinçlendirileceğinin altı çizildi.

Facebook, önümüzdeki ay Haber Akışı’nın tepesinde konumlandıracağı yeni bir araçla kullanıcılara uygulamaları devre dışı bırakma şansı tanıyacağı da açıklandı. Şirket ayrıca geçtiğimiz dönemde kullanıcı verilerine büyük ölçüde erişim sağlamış olan uygulamaların tek tek inceleneceğini ve verilerin kötü kullanımına rastlandığında kullanıcıların bilgilendirileceğini duyurdu. Facebook, bunu başarmak için şüpheli aktiviteler saptadığı uygulamaların geliştiricilerinin hesaplarına kapsamlı denetimler uygulayacağını, denetimleri kabul etmeyen geliştiricilerin ise Facebook’tan men edileceğini belirtti.

Son olarak, sosyal ağ genellikle teknik sorunları bulan uzmanları ödüllendirdiği ödül programına üçüncü parti uygulamaların kullanıcı verilerini kötü kullanımlarını da ekleyeceğini duyurdu.

Facebook, veri güvenliğine dair yeni önlem, özellik ve prosedürlerini önümüzdeki haftalarda devreye sokacak.

FACEBOOK - CAMBRIDGE ANALYTICA VERİ SKANDALINDA NELER OLMUŞTU?

1. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında çalışan danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz şekilde topladığı ortaya çıktı. Skandalı ortaya çıkaran Christopher Wylie, Facebook ve Instagram’da yasaklandı.

'FACEBOOK’U SİLİN' ÇAĞRISI!

2. Dünyanın dört bir yanından insanlar, skandalın ortaya çıkmasının ardından #deletefacebook kampanyasıyla kullanıcıları Facebook hesaplarını silmeye davet etti. Bunlara Facebook’un 19 milyar dolara satın aldığı WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton da katıldı.

ZUCKERBERG FAZLA MESAİDE: SKANDAL YÜZÜNDEN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR!

3. Facebook, suçlunun Cambridge Analytica ve onun için kullanıcı verilerini toplayan This is Your Digital Life uygulamasının yaratıcısı Dr. Aleksandr Kogan olduğunu, Mark Zuckerberg ve ekibinin söz konusu skandal yüzünden gece gündüz çalıştığını açıkladı.

4. Cambridge Analytica'nın Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix’in izinsiz toplanan kullanıcı verilerini kullanarak Donald Trump’a seçimi kazandırdıklarını söylediği bir gizli çekim video ortaya çıktı. Nix görevden alındı.

5. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook’un 50 milyon kullanıcı verisini Cambridge Analytica’ya kasıtlı sunduğu şüpheleri doğrultusunda şirket hakkında soruşturma başlattı. Şirkete verilebilecek para cezasının 2 trilyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi.

6. Skandalın ortaya çıkmasıyla Facebook bir hafta içerisinde 50 milyar dolar değer kaybetti. Facebook'un düşüşünü, diğer teknoloji ve sosyal medya şirketlerinin hisselerinde yaşanan kayıplar takip etti.

7. Facebook tarafından suçlanan This is Your Digital Life uygulamasının yaratıcısı Dr. Aleksandr Kogan, CA ve Facebook’un kendisini günah keçisi olarak öne sürdüklerini söyledi. Dr. Kogan, olayın perde arkasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

8. Sessizliği bozan Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica veri skandalında hatalar yaptıklarını kabul etti ve kullanıcılardan özür diledi. Zuckerberg, “Verilerinizi korumak bizim sorumluluğumuzda. Eğer bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi de hak etmiyoruz.” dedi.