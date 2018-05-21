87 milyon kullanıcı verisini uygunsuz şekilde toplayan Cambridge Analytica, açık ara Facebook tarihindeki en büyük skandal olarak tanımlanıyor. Ancak bu krizin sosyal ağa etkisi hiç de sanıldığı gibi olmadı.

Godman Sachs yatırım bankasının ComScore verilerine dayandırdığı iddiasına göre, Facebook en kötü döneminde bile kullanıcı sayısını artırmayı başardı ve #deleteFacebook kampanyası kullanıcılardan karşılık görmedi.

FACEBOOK’TA BAHAR TEMİZLİĞİ: 500 MİLYON HESAP SİLİNDİ!

Godman Sachs, Facebook’un ABD’deki mobil kullanıcı sayısının yüzde 7 artarak 188,6 milyon olduğunu açıkladı. Ayrıca sosyal ağda geçirilen zaman da arttı:

Bir diğer büyük küresel banka Deutsche Bank ise reklam verenlerin 583 milyon sahte hesabın silinmesi nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamadığını, aksine reklam hedeflemelerinde erişilen kitlenin büyüdüğüne dikkat çekti.

Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalı ve Facebook’un veri gizliliği uygulamaları hakkında Avrupa Parlamentosu liderleriyle buluşmak için bu hafta Brüksel’e gidecek.

ZUCKERBERG AVRUPA'DA İFADE VERECEK!