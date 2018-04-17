100 milyona yakın kullanıcısının verilerini Cambridge Analytica isimli politik danışmanlık şirketine kaptıran ve ABD ile İngiltere’deki seçimlerin kaderini değiştiren Facebook, çağımızın veri gizliliği tartışmalarının merkezine yerleşti. Son birkaç haftadır kendini savunan Facebook, kullanıcı verilerini toplayan tek şirket olmadığını belirten açıklamalarda bulundu.

FACEBOOK’TAN KAÇIŞ YOK! KULLANICISI OLMAYANLARIN DA VERİSİNİ TOPLUYOR!

Facebook’un platformu dışından çerezler, IP adresleri ve tarayıcı bilgilerini nasıl aldığına dair açıklamalar yapan Facebook Ürün Yönetim Direktörü David Boser tarafından şirketin resmi blog sitesinden yayınladığı yazısında şu cümlelere yer verdi:

“Twitter, Pinterest ve Linkedin’in her biri de kullanıcıların diğer servislerde paylaşımlar yapmasını sağlayan benzer Beğen ve Paylaş tuşları bulunuyor. Google’ın ise popüler bir analitik servisi var. Ayrıca Amazon, Google ve Twitter da kullanıcılara hesaplarını kullanarak diğer servislere bağlanma seçenekleri sunuyor. Bu şirketler ve daha birçoğu ayrıca reklam hizmetleri de sunuyor. Aslına bakılırsa, çoğu web site ve uygulama, onları her ziyaret ettiğinizde birçok şirkete aynı bilgileri gönderiyor. Örneğin YouTube dışındaki bir sitede YouTube videosu gördüğünüzde, aslında tarayıcınız videoyu YouTube’dan talep ediyor ve YouTube videoyu size gönderiyor.”

FACEBOOK MİLYONLARI KAYBETTİ: HESAPLARINI SİLENLERİN SAYISI...

Görünüşe göre Facebook, veri gizliliği konusunda sınıfta kalan tek internet devi olarak kalmak istemiyor ve diğerlerinin de benzer uygulamalar yaptıklarını belirterek söz konusu veri toplama pratiklerini normalleştirmeye çalışıyor.

TÜM İNTERNET FACEBOOK’UN ELİNDE

TechCrunch, David Boser’ın açıklamasının geçtiğimiz hafta Mark Zuckerberg’in ABD Kongresi’ndeki ifadesinden öne çıkan büyük bir soru işaretini yanıtlamıyor. Kongre üyesi Ben Lujan, Facebook’un reklam hedeflemeleri için Facebook üyesi olmayanların ‘gölge profillerini’ oluşturup oluşturmadığını sormuş ancak Zuckerberg bu soruya yanıt vermemişti.

David Boser blog yazısında ayrıca şu noktaya dikkat çekiyor: “Bizim servislerimizi kullanan bir site veya uygulamayı ziyaret ettiğinizde, Facebook hesabınız olmasa bile bize bilgi gönderiliyor. Bunun sebebi ise diğer sitelerin kimin Facebook hesabına sahip olup olmadığını bilmemesi. Birçok şirket benzer servisler sunuyor ve tıpkı Facebook gibi onlar da bu bilgiyi alıyor.”

Facebook, veri gizliliği ve kontrolü özelliklerini yalnızca üyelerine sunduğundan, üye olmayanların verilerini toplamasının büyük bir sorun olduğu düşünülüyor.

FACEBOOK'TAN BİR SKANDAL DAHA: MİLYARLARCA KİŞİYİ FİŞLEMİŞ!