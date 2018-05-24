Dünyanın en büyük sosyal ağının kurucu CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz gün Avrupalı otoritelerin sorularını yanıtlamak üzere Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda ifade verdi. Ancak etkinlik bir toplantı olarak adlandırıldığı için ABD Senatosu’ndakinin aksine Zuckerberg zor soruları cevaplamaktan kolaylıkla kaçındı.

MARK ZUCKERBERG SKANDAL İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Veri skandalında bilgileri Cambridge Analytica şirketi tarafından toplanan kullanıcılara tazminat verilip verilmeyeceği soruları üzerine Facebook’tan şu açıklama yayımlandı: “Herhangi bir banka hesabı, kredi kartı numarası ya da vatandaşlık kaydı bilgisinin paylaşılmadığını hatırlamakta fayda var.”

FACEBOOK'UN BEKLENEN ÖZELLİĞİ DEVREDE!

Kullanıcıların söz konusu verileri toplayan kişilik testi uygulamasına herkese açık verilerine erişim izni verdiğini hatırlatan Facebook, daha sonra bu testi çözen Amerikalı kullanıcıların verilerinin Cambridge Analytica’ya satıldığının altını çizdi. Bu açıklamayla birlikte, iflas başvurusunda bulunan skandal şirketin Avrupalı kullanıcıların verilerini satın almadığı ortaya çıktı.

SKANDAL ŞİRKET İFLAS ETTİ!