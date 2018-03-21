Yeni bir uygulama yüklediğinizde ya da herhangi bir web servisi kullanmaya başladığınızda, eğer yeni bir hesap oluşturmak yerine “ Facebook ile bağlan” seçeneğini işaretlerseniz, söz konusu ürünün arkasındaki şirket sizin verilerinize erişim hakkı kazanıyor.
Facebook hesabınızla giriş yaptığınız tüm uygulama ve servisler adınızı, soyadınızı, kullanıcı isminizi, cinsiyetinizi, hangi ağa bağlı olduğunuzu ve profil fotoğrafınızı otomatik olarak elde ediyor. Öte yandan arkadaş listenize ve Facebook profilinizdeki diğer tüm herkese açık bilgiler yine şirketlerin eline geçiyor.
“Facebook ile bağlan” seçeneği, geleneksel hesap oluşturma adımlarını takip etmekten çok daha kolay olduğundan, milyonlarca insan yeni üyeliklerinin çoğunda bu seçeneği tercih ediyor. Ancak bunun nelere sebebiyet verebileceği tam olarak anlaşılmıyor…
Bu hafta patlak veren Cambridge Analytica veri skandalı, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında görev alan bir politik danışmanlık şirketinin 50 milyondan fazla kullanıcının verilerine ulaşmak için bir kişilik testi uygulaması kullandığını ortaya çıkardı. Testi çözenlere ait kullanıcı verilerinin 2016 ABD Başkanlık Seçimleri’nin sonuçlarını etkilemek için kullanıldığından şüpheleniliyor.
NASIL KORUNACAKSINIZ?
Hangi uygulamaların Facebook verileriniz erişebildiğini görmek ve onları nasıl engelleyebileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.
Öncelikle Facebook’un sağ üst köşesinde bulunan oka tıklayarak, ‘Ayarlar’ bölümüne gitmeniz gerek. Karşınıza çıkan ekranın sol bölümünde, ‘Uygulamalar’ seçeneğini görebilirsiniz.
Uygulamalar sekmesi, bugüne kadar verilerinize erişim izni verdiğiniz tüm uygulama ve servisleri size gösterecek. Eğer yeni uygulamalar denemekten hoşlanan birisiyseniz, bu ekranda yüzlerce uygulama görmeye hazır olun.
Bir uygulamanın verilerinize erişimini durdurmak için imlecinizi üzerine getirin ve yanında beliren ‘X’ tuşuna tıklayın. Ne yazık ki bu işlem söz konusu şirketlerle daha önceden paylaştığınız verileri silmiyor ancak hakkınızda yeni bilgi toplamalarını engelliyor.
Bazı uygulamaları kullanmaya devam etmek istiyorsanız, onları silmek yerine yanlarında çıkan ‘Ayarları Düzenle’ tuşuyla hangi verilerinize erişebileceklerini belirleyebilirsiniz.
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