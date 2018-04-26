Facebook, AV1 ismi verilen yeni video sıkıştırma teknolojisini platformunda kullanmaya başlayacağını duyurdu. ,

AV1 teknolojisi; Google, Amazon, Cisco, Mozilla ve Microsoft tarafından kurulan, 2017 yılında ise Apple ve Facebook’un da katıldığı Alliance for Open Media konsorsiyumunun ortak çabalarıyla geliştirildi.

Daha iyi video sıkıştırma birçok kullanıcı için önemsiz görünse de, günümüzde dijital olarak tüketilen içeriklerin büyük bir çoğunluğunun video formatında olması açısından, tüm platformlar için kritik önem taşıyor. AV1 teknolojisi, çevrimiçi video izlemekten, görüntülü sohbet etmeye, çevrimiçi ders almaktan ev güvenlik kameralarını gözlemlemeye kadar birçok alanda daha iyi bir deneyim yaşanmasını sağlamayı hedefliyor.

AV1, Google tarafından daha önce geliştirilen VP9 teknolojisinden yüzde 30, günümüzde standart haline gelen H.264’ten ise yüzde 50 daha az ağ kapasitesi kullanıyor. Üstelik görüntü kalitesinden de ödün vermiyor.

Henüz yeni bir teknoloji olan AV1’in en büyük dezavantajı ise videoları sıkıştırmak için çok fazla işlem gücüne ihtiyaç duyması. Facebook bu sorunu aşmak için bir dizi mühendislik girişiminde bulunurken, teknolojinin standart haline gelmesi için buna kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor.

Henüz yalnızca Mozilla Firefox tarafından desteklenen AV1’in Google Chrome tarafından ise 2020 yılında desteklenmeye başlanması bekleniyor.

Facebook’tan Daniel Baulig ve Yu Liu, kaleme aldıkları blog yazısında “Büyük web tarayıcıları AV1 desteği kazandıklarında Facebook bu teknolojiyle sıkıştırılmış daha fazla video yayınlamaya başlayacak.” dedi.

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