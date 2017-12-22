Dünyanın en büyük sosyal ağı, kaynağı belirsiz ve sahte iddialar içerebilecek haberlerin yanına “tartışmalı” ibaresini ekliyor. Facebook, bu sayede insanların istemsizce yalan haberleri yaymasını ve bunlara inanmasını engellemeyi hedefliyordu.

Facebook’un yaklaşımı, insanların bu içeriklerden uzak durması yerine tam tersi bir etki yarattı. Kullanıcılar, kendi görüşlerini destekleyen ve Facebook tarafından “tartışmalı” olarak tanımlanan içeriklere daha fazla sahip çıkmaya başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlanan Facebook, yalan haberlere “tartışmalı” etiketi koymayı bırakacağını duyurdu. Sosyal ağ bunun yerine, haberlerin yanında yer alan “ilgili içerikler” özelliği aracılığıyla sağlam kaynaklara dayandırılan açıklamalara yer verecek.

Yalan haberleri ‘tartışmalı’ ibaresi ve ‘ilgili içerikler’ özelliğiyle test eden Facebook, her ikisinde de haberlere tıklanma sayısının benzer olduğunu gördü. Ancak ilgili içerikler özelliğinin uygulandığı yalan haberlerin daha az paylaşıldığı belirtildi.

Facebook yalan haberlerin yayılmasını önlemek için birçok başka yöntem üzerinde de çalıştığını açıkladı.

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