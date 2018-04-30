Facebook, doğru olmadığı saptanan haberlerin Haber Akışı’nda daha zor görülmesi için bu içeriklerin boyutunu küçültüyor. Yeni özelliği doğrulayan Facebook sözcüsü, “Doğru olmadığı saptanan içerikler görsel belirginliklerini düşünüyoruz.” dedi.
TechCrunch tarafından paylaşılan örnek görseller, ince ve dar bir kutuya sığdırılmış yalan haberlerin (solda), doğru haberlere kıyasla bir hayli zor fark edilir hale getirildiğini gözler önüne seriyor:
Facebook, platformunda paylaşılan haberlerin gerçekliğini doğrulamak için bu alanda çalışmalar yürüten üçüncü taraf kuruluşlarla birlikte çalışıyor.
Dünyanın en büyük sosyal ağı, San Francisco’da gerçekleştirilen Fighting Abuse @Scale isimli taciz karşıtı konferansta, platformundaki yalan haberlere ve yanlış bilgilere karşı verdiği savaşta uygulayacağı yeni stratejisini de detaylandırdı.
Konferansta sahneye çıkan Facebook Haber Akışı Doğruluğu Direktörü Michael McNally ve veri bilimci Lauren Bose, yalan haberlerin dağıtımını önlemekten zararlı sitelere yönlendiren reklamları yasaklamaya kadar birçok proaktif önlem aldıklarını belirtti.
McNally ve Bose, Facebook’un yalan haberleri önlemek için yeni yapay zeka algoritmaları üzerinde çalıştığını söyledi. Sosyal ağın planı, makine öğrenimiyle haberlerin gerçeklik oranlarını saptayarak daha fazla yalan haber yakalayabilmek.
Konuyla ilgili TechCrunch’a açıklamada bulunan Facebook sözcüsü, “Makine öğrenimini kullanarak hangi içeriklerin daha çok yalan olma ihtimali olduğunu saptıyor ve doğruluk saptayan iş ortaklarımıza yönlendirdiğimiz içerikleri buna göre önceliklendiriyoruz.” dedi.
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